EEUU aumenta riesgos nucleares con sus acciones, según embajada rusa

Washington, 16 ago (Sputnik).- Washington –que en sus acciones no tiene en cuenta los intereses y la seguridad de otros países– contribuye al aumento de los riesgos nucleares, declaró la embajada de Rusia en EEUU.



«Hoy, EEUU sigue actuando sin tener en cuenta la seguridad y los intereses de otros países, lo que contribuye al aumento de los riesgos nucleares», dice un comunicado de la misión rusa en su canal de Telegram, publicado en respuesta a las declaraciones de la administración estadounidense de que las acciones de Rusia supuestamente no corresponden al estatus de una potencia nuclear responsable.



La embajada rusa recomendó a Washington que preste más atención a su propia política nuclear «en lugar de presentar cargos infundados contra los países cuya opinión sobre el orden mundial no coincide con la estadounidense».



La misión diplomática rusa también advirtió de que las acciones de EEUU para incitar la confrontación híbrida con Rusia en el contexto de la crisis ucraniana podría resultar en un aumento de tensiones y enfrentamiento militar de las potencias nucleares. (Sputnik)