El jefe de la OTAN califica de «verdadera tragedia» los acontecimientos en Afganistán

Bruselas, 17 ago (Sputnik). – El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaró este miércoles que la situación en Afganistán, a un año de la llegada al poder de los talibanes, (en la lista de sanciones de la ONU, por terrorista) llegó a ser una «verdadera tragedia» no solo para los afganos, sino también para los países de la Alianza Atlántica que querían ayudar a crear un Estado estable y democrático.



«Estamos observando en Afganistán una verdadera tragedia para el pueblo afgano, sobre todo para las mujeres afganas… El último año fuimos testigos de un fuerte retroceso. Es una tragedia no solo para Afganistán, sino también para los aliados y socios que tanto hicieron para crear un Afganistán pacífico y democrático», dijo en una rueda de prensa en Bruselas.



Stoltenberg comentó que Estados Unidos y la OTAN, tras haber llegado a Afganistán, lograron dominar el terrorismo, pero no alcanzaron una meta más ambiciosa, la de crear un Estado libre y democrático.



«Debemos sacar las duras lecciones de lo ocurrido durante los últimos años en Afganistán», agregó el secretario general de la OTAN.



Afganistán sigue sumergido en una profunda crisis, tras dos décadas de conflicto armado entre el movimiento talibán y Gobiernos que se sustentaban en el apoyo militar de Estados Unidos y otros países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).



El 15 de agosto de 2021, los talibanes entraron en Kabul y al día siguiente declararon que la guerra había terminado. En la noche del 31 de agosto, las tropas estadounidenses abandonaron el aeropuerto de Kabul, con lo que se puso fin a una presencia de casi 20 años de Estados Unidos en Afganistán.



A principios de septiembre de 2021 los talibanes formaron un Gobierno interino liderado por Mohammad Hassan Akhund, uno de los fundadores de ese movimiento insurgente. (Sputnik)