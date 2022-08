Lula dice que no quiere convertir la campaña electoral en Brasil en una «guerra santa»

Río de Janeiro (Brasil), 17 ago (Sputnik).- El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) afirmo este miércoles que no quiere convertir la campaña electoral en una «guerra santa», al referirse a los ataques del entorno del presidente Jair Bolsonaro relacionados con cuestiones religiosas.



«No soy el candidato de una facción religiosa, soy el candidato del pueblo brasileño; quiero tratar al evangélico igual que al católico, al islámico, a los judíos… quiero tratar con todas las religiones, incluidas las de matriz africana, con el respeto con el que todas las religiones deben tratarse, no quiero una guerra santa en el país, no quiero establecer rivalidad entre las religiones», afirmó en declaraciones a la Radio Super, del estado de Minas Gerais (sureste).



Lula añadió que la religión no debe usarse «para hacer política», un día después de que en el discurso de arranque de la campaña afirmara que Bolsonaro está «poseído por el demonio».



En los últimos días, el pastor evangélico Marcos Feliciano, fiel aliado de Bolsonaro, empezó a divulgar la noticia falsa de que Lula clausurará las iglesias neopentescotales en caso de que llegue al poder, algo que los dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT) ahora se esfuerzan en desmentir.



Los evangélicos (casi un tercio de la población en Brasil) constituyen una de las principales bases de apoyo del presidente Bolsonaro y su voto puede ser clave para decidir los comicios.



Según una encuesta de Genial/Quaest divulgada este miércoles, en este grupo de población el líder ultraderechista supera ampliamente a Lula (52 por ciento frente a 28 por ciento de intención de voto). (Sputnik)