ONU seguirá facilitando la concesión de visas a las delegaciones rusas

ONU, 17 ago (Sputnik).- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) seguirá trabajando para facilitar el otorgamiento de visas a miembros de las delegaciones rusas para asistir a eventos en el organismo mundial sito en la ciudad estadounidense de Nueva York (noreste), dijo este miércoles a la Agencia Sputnik el portavoz, Farhan Haq.



«Siempre trabajamos para facilitar el otorgamiento de visas a todos aquellos que necesitan asistir a eventos de la ONU y continuaremos haciéndolo», afirmó Haq.



Rusia ha tenido un problema de larga data con sus diplomáticos que no pueden obtener visas estadounidenses a tiempo para asistir a los eventos de la ONU.



El 27 de julio, informes de medios de comunicación indicaron que Estados Unidos no emitió visas a varios representantes rusos que tenían la intención de participar en el trabajo de los organismos de las Naciones Unidas.



El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, envió al secretario general de la ONU, António Guterres, instándolo a garantizar que Estados Unidos cumpla con sus obligaciones como país anfitrión de la sede de las Naciones Unidas.



Lavrov informó que estaba considerando visitar la Semana de Alto Nivel de la ONU en septiembre, pero que no estaba seguro de que Estados Unidos le otorgara la visa necesaria para participar en el evento. (Sputnik)