Zelenski pide a países latinoamericanos que no mantengan comercio con Rusia

Santiago, 17 ago (Sputnik).- El líder ucraniano Vladímir Zelenski pidió este miércoles a los países de América Latina que corten relaciones comerciales con Rusia, en el marco del conflicto armado que sostienen ambas naciones.



«Les pediría a los países de Latinoamérica que no mantengan comercio con Rusia, para que ellos entiendan que se paga un alto precio», afirmó Zelenski durante una conferencia telemática organizada por la Universidad Católica de Chile.



El líder ucraniano señaló que Latinoamérica debe «cesar cualquier comercio con Rusia, entendemos que vivimos en un mundo moderno y los instrumentos que existen para ayudarnos tienen que ser civilizados y democráticos, pero deben ser rígidos».



Asimismo, solicitó a la comunidad latinoamericana que disemine «la verdad sobre esta guerra, para confrontar la propaganda rusa».



«Se debe exigir responsabilidad completa para los asesinos y criminales de guerra, deben ser condenados por una justicia competente, se deben apoyar las sanciones contra Rusia para que pague el precio máximo por la agresión», añadió.



Por último, el líder ucraniano aseguró que espera que «la vida regrese, aunque nunca será lo mismo, nunca vamos a perdonar esto a Rusia, no queremos sus disculpas, no las necesitamos, no queremos vivir cerca de ellos, pero así es la vida, son nuestros vecinos y no nos podemos mudar de casa».



Rusia inició este año una operación especial para desmilitarizar y «desnazificar» Ucrania, en respuesta a las peticiones de ayuda de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk para contrarrestar la agresión de las tropas ucranianas. (Sputnik)