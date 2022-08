EEUU admite que Kiev podría atacar a Crimea «en legítima defensa»

Washington, 19 ago (Sputnik). – Estados Unidos admite que el armamento que suministra a Ucrania podría usarse para atacar a Crimea y que sería un acto «en legítima defensa», declaró un alto funcionario en la administración Biden al periódico estadounidense Politico.



«Nosotros (EEUU) no elegimos los blancos, todo lo que suministramos es para la autodefensa. Cualquier blanco atacado en el territorio ucraniano sería autodefensa porque Crimea es Ucrania», dijo el alto cargo.



El pasado miércoles, el ministro de Defensa ucraniano, Alexéi Réznikov, comentó en una entrevista con la emisora La Voz de América (considerada agente extranjero en Rusia) que Kiev no descarta el uso del armamento que recibe de EEUU para atacar a Crimea.



Rusia continúa desde el 24 de febrero pasado una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitaban ayuda frente, como lo denunciaban, genocidio por parte de Kiev.



Uno de los objetivos fundamentales de esa ofensiva, según el presidente ruso, Vladímir Putin, es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania.



Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.



Crimea se separó de Ucrania y se reincorporó a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el que la mayoría aplastante de los votantes –más del 96 por ciento– avaló esa opción.



Kiev considera que Crimea es territorio ucraniano «provisionalmente ocupado.



El Gobierno ruso ha declarado en repetidas ocasiones que los habitantes de Crimea, de manera democrática y en plena conformidad con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, votaron a favor de la reunificación con Rusia.



Para el presidente ruso, Vladímir Putin, el tema de Crimea «está cerrado definitivamente». (Sputnik)