Kiev insta a Berlín a reaccionar a publicaciones de Deutsche Welle con ‘propaganda rusa’

Moscú, 18 ago (Sputnik).- Ucrania insta a Alemania a reaccionar a las publicaciones prorrusas del servicio ruso de la emisora alemana Deutsche Welle (DW, considerado agente extranjero en Rusia), declaró el portavoz de la Cancillería ucraniana, Oleg Nikolenko.



«Llamamos a los socios alemanes a reaccionar a las narraciones de la propaganda rusa que se difunden en los materiales de DW«, publicó Nikolenko en las redes sociales.



Asimismo dio como ejemplo de las publicaciones con las frases «un fallo de los defensores ucranianos puede provocar una catástrofe en la planta nuclear de Zaporizhzhia» y «la prohibición a los rusos de entrar Occidente no puede vencer a (el presidente de Rusia Vladímir) Putin».



No es la primera vez que Ucrania expresa su descontento con las autoridades de Alemania.



En mayo Andréi Mélnik, en aquel entonces embajador ucraniano en Alemania, expresó su decepción ante el lento ritmo que muestran los suministros de armas de Berlín a Kiev, mientras en junio el asesor de la oficina presidencial ucraniano, Alexéi Arestóvich, declaró que Berlín no suministró los 5.000 cascos prometidos. (Sputnik)