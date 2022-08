Presidente de México plantea a la Celac que la integración debe incluir a EEUU y Canadá

Buenos Aires, 18 ago (Sputnik).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, planteó, durante un seminario organizado por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que la integración de la región debería incluir a EEUU y Canadá.



«Yo pienso que si ya esta integración de América del Norte es importante en lo económico, sería excepcional lograr la integración de toda América así como surgió en su momento la Unión Europea y se consolidó y trabajan juntos todos los países. ¿Por qué no algo así en toda América? Tenemos que convencer a los gobernantes de Canadá y EEUU», afirmó el mandatario.



El presidente mexicano recordó que su país tiene un acuerdo económico con EEUU y Canadá y señaló que ha obtenido «buenos resultados».



Sostuvo que tanto los países del norte como América Latina y el Caribe se necesitan mutuamente y pueden fortalecerse como «región».



«EEUU tiene mucho capital, mucho mercado, lo mismo que Canadá, pero no tienen fuerza de trabajo, eso se tiene en América Latina, en el Caribe, y no es poca cosa, no se puede crecer sin fuerza de trabajo. La misma importancia que tiene el capital, la tiene el trabajo. ¿Por qué no complementarnos? ¿Por qué no integrarnos respetando nuestras soberanías?, agregó.



Además, dijo que los países del norte deben cambiar la política «obsoleta» «que se impuso de predominio, de hegemonía, de querer intervenir en los asuntos internos de las naciones».



El seminario de la Celac contó con la participación del presidente de Argentina, Alberto Fernández, la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, y los exmandatarios Lula Da Silva (Brasil, 2003-2011), José Mujica (Uruguay, 2010-2015), José Luis Rodríguez Zapatero (España, 2004-2011) y Vinicio Cerezo (Guatemala, 1986-1991).



El evento tuvo tres paneles en los que se abordó «las diversidades y consensos para la integración», la región como zona de paz, «la integración económica y política en un sistema internacional de crisis» y «el rol de los organismos multilaterales, la sociedad civil y la academia».



Este seminario busca ser una «instancia preparatoria» a la reunión presencial de cancilleres de la CELAC y de la Unión Europea que se realizará el 27 de octubre, también en Buenos Aires. (Sputnik)