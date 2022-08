Esposa de presidente de Perú dispuesta a entregar pasaporte ante rumores de fuga del país

Lima, 19 ago (Sputnik).- El presidente de Perú, Pedro Castillo, afirmó el viernes que su esposa, Lilia Paredes, está dispuesta a entregar su pasaporte a la justicia luego de los rumores de que podría fugarse del país ante un posible impedimento de salida por parte de la fiscalía por un presunto caso de corrupción.



«Hoy (viernes) seguro se quiere montar una solicitud de impedimento de salida del país contra mi esposa y debo decir que ella está dispuesta, en las próximas horas, a entregar su propio pasaporte para demostrar de que ella no va a salir en ningún momento del país y que tiene que someterse no solamente la justicia sino demostrar su inocencia», dijo el mandatario en un acto público en Lima.



Lilia Paredes no tiene una investigación abierta en la fiscalía aún, pero los fiscales anticorrupción creen que sería miembro de una presunta organización delictiva dedicada a otorgar concesiones de obras públicas a empresas privadas a cambio de sobornos.



En esta organización estarían involucrados su esposo, su hermana Yenifer Paredes, así como empresarios y otros exfuncionarios del Gobierno.



Castillo también denunció que existe una supuesta «arremetida» del sistema judicial en contra de él y su familia.



Hasta la fecha, el mandatario tiene seis investigaciones abiertas por la fiscalía, cinco de ellas son por presuntos delitos de corrupción cometidos durante su mandato y uno por un presunto delito del fuero civil ocurrido en 2012. (Sputnik)