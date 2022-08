Esta semana en la Universidad de Costa Rica. Del 20 al 27 de agosto del 2022

FORO: Ventanas a la Política Internacional: Foro. Chile: Del Estallido Social a una Nueva Constitución. Una visión desde Costa Rica. Lunes 22 de agosto, 6:00 p. m. en el Salón Multiuso, Escuela de Estudios Generales y Transmisión por Canal de YouTube Escuela de Ciencias Políticas UCR enlace: https://ecp.ucr.ac.cr/index.php/es/agenda/187-ventanas-a-la-politica-internacional-foro-chile-del-es Participantes: Dr. Carlos Cascante Segura, profesor de Relaciones Internacionales, UCR y UNA; M.Sc. Yerma Campos Calvo, exmagistrada suplente de Sala Constitucional y jueza de la República, Costa Rica; M.Sc. Alfonso Chacón Mata, profesor, Facultad de Derecho y de la Escuela de Dirección de Empresas, UCR. Información: 2511-6401, correo electrónico: ciencias.politicas@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Ciencias Políticas.

CHARLA: Pedagogía Hospitalaria desde mi voz. Niños, niñas y adolescentes en situación de enfermedad en Centros Hospitalarios de Costa Rica. Miércoles 24 de agosto, de 9:00 a 11:00 a. m. en el auditorio del INIE / Transmisión por Facebook Live del INIE. A cargo de la M.Sc. Cintia Bermúdez Chavarría, directora, REDLACEH. Inscripción para la asistencia presencial al correo: inie@ucr.ac.cr (cupo: 35 personas). Información: 2511-1412, correo electrónico: inie@ucr.ac.cr Organiza: Instituto de Investigación en Educación, Facultad de Educación en el marco del Programa Educación y Contextos Socioculturales del INIE y es una actividad del V Congreso Internacional de la Red Latinoamericana y del Caribe por el Derecho a la Educación de Niños, Niñas y Jóvenes hospitalizados o en tratamiento: Inclusión, Equidad e Innovación (REDLACEH).

Conferencia Inaugural Sede de Occidente: El papel de las universidades y el impacto de sus graduados (as) en la transformación del mundo. Jueves 25 de agosto, 10:00 a. m. en el auditorio, Sede de Occidente. A cargo del Dr. José Zaglul Slon, rector emérito, Universidad EARTH. Información: 2511-7007, correo electrónico: direccion.so@ucr.ac.cr https://so.ucr.ac.cr/es/agenda/el-papel-de-las-universidades-y-el-impacto-de-sus-graduados-en-la-transformacion-del-mundoOrganiza: Dirección, Sede de Occidente, UCR.

Conversatorio: Un Caldero Acústico. Jueves 25 de agosto, 3:00 p. m. por medio de Plataforma Zoom: https://udecr.zoom.us/meeting/register/tZwtcu-spzIiHN3WuGoLyudR3zZUGABFzmsl A cargo de la Ph.D. Laura Johanna May-Collado, Bióloga, especialista en la evolución de los sonidos tonales de los cetáceos. Información: 2511-6852, correo electrónico: proledi@ucr.ac.cr Organiza: Programa Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) con la colaboración del CICOM, ED-3020: Promoción de los Derechos Comunicativos, TC-636 Voces Comunitarias.

Charla: Consideración del eje ambiental en planes de ordenamiento territorial: experiencia de construcción de una nueva metodología, caso RIVAIOT. Jueves 25 de agosto, 6:00 p. m. por medio de Plataforma Zoom: https://udecr.zoom.us/j/88142705254 A cargo de la Master Silvia Valentinuzzi Núñez. Información: 2511-2777, correo electrónico: produs@ucr.ac.cr Organiza: Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS) de la Escuela de Ingeniería Civil con la colaboración del Proyecto ED: 3551 Desafíos para la Planificación Territorial en Costa Rica.

Conferencia: Feng Shui, el arte de la armonía. Viernes 26 de agosto, 6:00 p. m. Transmisión por Facebook Live Instituto Confucio de la UCR. Información: 2511-6871, correo electrónico: cultura.confucio@ucr.ac.cr Organiza: Instituto Confucio, UCR en el marco de Noches de Cultura China.

CULTURALES:

Audiciones UCR Coral II Temporada 2022. Fecha límite de inscripción: domingo 21 de agosto en este enlace: https://forms.gle/CKh1Avm3PMKk34GZ9 Buscamos Cantantes: Sopranos – Mezzosopranos – Tenores y Bajos. Ha comenzado el proceso de audiciones para nuestra segunda temporada que estará llena de música maravillosa, desafiante y sobre todo hermosa. Se verán las obras Magnificat RV610 y Gloria RV 589 de A. Vivaldi, Danzas Polovtsianas de A. Borodín y The Messiah HVW56 de G.F Händel. No pierda su oportunidad de interpretar esta música y especialmente aprender. Dirigido a la comunidad nacional. Cupo limitado, gratuito. Las citas de audición se estarán detallando a través de mensajería de WhatsApp por lo que es importante que en el formulario digiten bien su número. Audiciones: 19, 20 y 21 de agosto, de 6:00 a 9:00 p. m. Vía Zoom. Requisitos: Disponibilidad para ensayar lunes y miércoles, de 7:00 a 9:00 p. m. / No se requiere experiencia previa, ni conocimientos musicales / La audición no tiene ningún costo económico. Informes: 83178869 / 88793666 / 71024790 / 85729695. Información: 2511-6342 / 2511-4165, correo electrónico: didier.mora@ucr.ac.cr enlace: https://www.facebook.com/ucrcoral Organiza: Escuela de Estudios Generales.

Concierto: Flores en la Arena. Jueves 25 agosto, 7:00 p. m. Sala Cullell, Escuela de Artes Musicales. Participan: Manuel Matarrita (piano), Stacy Chamblin (mezzo soprano). Información: 25118545, correo: produccionartistica.eam@ucr.ac.cr enlace: https://www.facebook.com/ConciertosEAM Organiza: Escuela de Artes Musicales.

CONCIERTO: Dúo Alexis Morales y Calio Alonso. Jueves 25 agosto, 7:00 p. m. en el Aula Magna, Ciudad de la Investigación. Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr.ac.cr enlace: https://www.facebook.com/ConciertosEAM Organiza: Escuela de Artes Musicales.

CURSOS:

ACADEMIA DE TECNOLOGÍA UCR EN LA SEDE DEL CARIBE. Curso disponibles: Excel Básico y Avanzado, Power BI, Mantenimiento PC’s Inscripciones en línea: https://academiatecnologia.fundacionucr.ac.cr/login.php Precios y horarios: https://acaducr.ucr.ac.cr/horarios-y-matricula/ Inicio de lecciones: semana del 29 de agosto (modalidad presencial). Dirigido a mayores de 16 años. Costo: Desde ₡69.283 IVA incl. Información: 2511-1829 / 2511-2874, correo electrónico: acaducr@ucr.ac.cr enlace: https://acaducr.ucr.ac.cr/ Organiza: Centro de Informática.

PERIODO V. MATRÍCULA ACADEMIA DE TECNOLOGÍA UCR 2022. Inscripción: del 15 al 26 de agosto en línea: https://academiatecnologia.fundacionucr.ac.cr/login.php Más de 20 cursos disponibles en horario de mañana, tarde y noche. Dirigido a mayores de 16 años. Inicio de lecciones: semana del 29 de agosto. Precios y horarios: https://acaducr.ucr.ac.cr/horarios-y-matricula/ Modalidad virtual, presencial, híbrido. Costo: Desde ₡44.880 IVA incl. Información: 2511-1829 / 2511-2874, correo electrónico: acaducr@ucr.ac.cr enlace: https://acaducr.ucr.ac.cr/ Organiza: Centro de Informática.

Taller: Autoconocimiento para el cambio ¿Te conocés y aceptás incondicionalmente? Miércoles 24 de agosto, 2:00 p. m. Transmisión por Facebook y Youtube de Bienestar y Salud UCR. Información: 2511-4212, enlace: https://www.facebook.com/BienestarySaludUCR Organiza: Oficina de Bienestar y Salud.

FORMULACIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS. Fecha límite de matrícula: 29 de agosto por medio de este enlace: https://bit.ly/3Qu6BR1 Duración: miércoles, del 5 de setiembre al 2 de octubre, de 6:00 a 8:00 p. m. (16 horas / modalidad virtual con sesiones sincrónicas y asincrónicas). Costo: ₡89.760 con 2% de I.V.A incluido, 10% de descuento para personas funcionarias de la UCR. Información: 2511-3749, correo electrónico: andrea.cartinramirez@ucr.ac.cr Organiza: Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP).

PROGRAMA ESPECIALIZADO EN NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO (NICSP). Fecha límite de matrícula: 5 de setiembre por medio de este enlace: https://bit.ly/3djJEl0 Duración: los sábados, del 10 de setiembre de 2022 al 20 de mayo de 2023, de 10:00 a. m. a 12:00 m. (120 horas / modalidad virtual con sesiones sincrónicas y asincrónicas). Costo: ₡65.170 (mensual) con 2% de I.V.A incluido (durante 9 meses), 10% de descuento para personas funcionarias de la UCR. Información: 2511-3762, correo electrónico: melissa.romerotorres@ucr.ac.cr Organiza: Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP).

ESTÁNDAR INTERNACIONAL Y MEJORES PRÁCTICAS DE COSO. Fecha límite de matrícula: 5 de setiembre por medio de este enlace: https://bit.ly/3zJ74YD Duración: lunes y viernes, del 12 de setiembre al 2 de octubre, de 6:00 a 8:00 p. m. (24 horas / modalidad virtual con sesiones sincrónicas y asincrónicas). Costo: ₡117.300 con 2% de I.V.A incluido, 10% de descuento para personas funcionarias de la UCR. Información: 2511-3759, correo electrónico: andrea.cartinramirez@ucr.ac.cr Organiza: Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP).

ASPECTOS RELEVANTES DE LA LEY GENERAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. Fecha límite de matrícula: 12 de setiembre por medio de este enlace: https://bit.ly/3bOVLGp Duración: lunes, del 19 de setiembre al 24 de octubre, de 6:00 a 8:00 p. m. (20 horas / modalidad virtual con sesiones sincrónicas y asincrónicas). Costo: ₡102.000 con 2% de I.V.A incluido, 10% de descuento a personas funcionarias de la UCR. Información: 2511-3761, correo electrónico: mirian.sanabria@ucr.ac.cr Organiza: Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP).

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES EN LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS. Fecha límite de matrícula: 12 de setiembre por medio de este enlace: https://bit.ly/3vOA67Z Duración: los lunes, del 19 de setiembre al 2 de octubre, de 6:00 a 8:00 p. m. (12 horas / modalidad virtual con sesiones sincrónicas y asincrónicas). Costo: ₡76.500 con 2% de I.V.A incluido, 10% de descuento a personas funcionarias de la UCR. Información: 2511-3761, correo electrónico: mirian.sanabria@ucr.ac.cr Organiza: Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP).

ACTUALIZACIÓN DEL MARCO QUE REGULA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PÚBLICOS A SUJETOS PRIVADOS. Fecha límite de matrícula: 13 de setiembre por medio de este enlace: https://bit.ly/3BUcTVN Duración: los martes, del 11 de setiembre al 4 de octubre, de 6:00 a 8:00 p. m. (16 horas / modalidad virtual con sesiones sincrónicas y asincrónicas). Costo: ₡89.760 con 2% de I.V.A incluido, 10% de descuento para personas funcionarias de la UCR. Información: 2511-3759, correo electrónico: luis.navarro@ucr.ac.cr Organiza: Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP).

HERRAMIENTAS PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN COSTA RICA. Fecha límite de matrícula: 13 de setiembre por medio de este enlace: https://bit.ly/3p85TNC Duración: los martes, del 20 de setiembre al 28 de noviembre, de 6:00 a 8:30 p. m. (40 horas / Modalidad virtual con sesiones sincrónicas y asincrónicas). Costo: ₡142.600 con 2% de I.V.A incluido, 10% de descuento a personas funcionarias de la UCR. Información: 2511-3761, correo electrónico: mirian.sanabria@ucr.ac.cr. Organiza: Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP).

ASPECTOS CLAVES PARA EL DESARROLLO DE UNA LOGÍSTICA INTERNACIONAL EXITOSA. Fecha límite de matrícula: 19 de setiembre por medio de este enlace: https://bit.ly/3AdcjRR Duración: los jueves, del 29 de setiembre al 26 de octubre, de 6:00 a 8:00 p. m. (16 horas / Modalidad virtual con sesiones sincrónicas y asincrónicas). Costo: ₡89.760 con 2% de I.V.A incluido, 10% de descuento a personas funcionarias de la UCR. Información: 2511-3761, correo electrónico: mirian.sanabria@ucr.ac.cr Organiza: Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP).

HERRAMIENTAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA UNA EFECTIVA GESTIÓN PÚBLICA ORIENTADA A RESULTADOS. Fecha límite de matrícula: 22 de setiembre por medio de este enlace: https://bit.ly/3QxAsrJ Duración: los jueves, del 29 de setiembre al 23 de noviembre, de 6:00 a 8:00 p. m. (32 horas / modalidad virtual con sesiones sincrónicas y asincrónicas). Costo: ₡132.600 con 2% de I.V.A incluido, 10% de descuento a personas funcionarias de la UCR. Información: 2511-3761, correo electrónico: mirian.sanabria@ucr.ac.cr Organiza: Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP).