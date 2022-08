López Obrador admite fue doloroso escuchar el informe de Ayotzinapa

Ciudad de México, 19 ago (Prensa Latina) El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, admitió hoy que fue doloroso para los familiares y todos escuchar el informe sobre los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

Pero dijimos, agregó, que no íbamos a ocultar la realidad por dura que fuera, y a pesar de la tristeza también demuestra que no fue en vano todo lo que ellos hicieron en honor a sus víctimas.

Con esas palabras el mandatario respondió a una pregunta sobre el informe rendido ayer por la comisión investigadora, en su conferencia de prensa matutina realizada este viernes en Baja California.

Calificó de atroz e inhumana la acción criminal e insistió al mismo tiempo que castigar a los responsables ayuda para la no repetición de esos hechos, que nunca más se den en México y el mundo.

Aclaró que el caso no está cerrado, solamente se dio a conocer el informe preliminar de las comisiones y la fiscalía va a seguir actuando, está procediendo y también va a corresponder a los jueces que son los impartidores de la justicia.

Por parte del gobierno, dijo, lo que hacemos es garantizar la información, no ocultar nada, ofrecer toda la que tenemos y dar las facilidades para que se vaya al fondo como se ha hecho, porque el grupo que trabajó y lo seguirá haciendo, ha actuado con mucho profesionalismo y ha tenido todo el apoyo y libertad de actuación.

Dijo que la comisión le presentó el informe, lo leyó y dio la instrucción de que se difundiera con amplitud y en detalle para que todos los mexicanos supieran los pormenores de ese lamentable caso. No solo el texto, sino también los anexos, las pruebas.

Reveló la decisión de que la autoridad responsable cuidara lo que se ha dado en llamar el debido proceso, pero considerando que este es un asunto de estado, y el debido proceso tiene que ver con lo jurídico y legal, pero el dar a conocer la verdad tiene que con la transparencia que es una regla de oro de la democracia y no pude ocultarse nada.

Espero, indicó, que toda la información esté disponible en redes sociales, que se dé a conocer todo. Ya están en la red, pero no se termina el proceso, es un informe preliminar, porque ese crimen no prescribe, este tipo de delito no tiene vencimiento.

Aclaró que dar a conocer situaciones como esas de mala actuación de servidores públicos no debilita a la institución pública, sino la fortalece cuando no se ocultan las cosas, sobre todo si se castigan a los culpables y se demuestra que no hay impunidad.