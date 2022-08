Portugal se opone a la idea de prohibir la entrada de turistas rusos a la UE

México, 20 ago (Sputnik).- Portugal se opone a la idea de prohibir la emisión de visados Schengen a los turistas rusos, ya que esta medida no cumplirá con los objetivos de sanciones impuestas a Rusia por su operación militar en Ucrania, afirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Portugal en declaraciones al periódico digital ECO.



«Portugal considera que el objetivo fundamental del régimen de sanciones debe ser la penalización de la maquina de guerra rusa y no del pueblo ruso», subrayó el ente en su respuesta a ECO.



Agregó que Portugal participará en la reunión de los 27 Estados miembros de la Unión Europea sobre la posible prohibición de la entrada de turistas rusos al bloque comunitario. El encuentro se celebrará el próximo 31 de agosto.



Después de que Rusia lanzara la operación militar en Ucrania el 24 de febrero pasado, varios países europeos propusieron prohibir la concesión de visados Schengen a los rusos.



Entre los países que ya anunciaron la suspensión de visados para los rusos figuran Letonia, Lituania, Estonia, la República Checa, Eslovaquia y Países Bajos, sin embargo, no se trata de una suspensión total pues en casi todos los casos hay excepciones por motivos de estudio o asistencia a funerales de familiares cercanos.



El 26 julio, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia alertó del riesgo de que los países de la UE suspendan la emisión de visados Schengen a los rusos por la operación militar especial en Ucrania.



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que si se suspenden los visados Schengen a sus nacionales, Rusia reaccionará «muy negativamente» y adoptará contramedidas. (Sputnik)