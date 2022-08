Respeto por la universidad pública en la negociación del FEES

La actual negociación del FEEES resulta aguda y en extremo peligrosa para los objetivos y misión de la universidad pública. Si los rectores del CONARE pensaron que sería semejante a la última realizada en el gobierno del anterior Presidente, se equivocaron. Mientras que en aquel momento, sin ninguna pugna, se acordó un incremento del 1.34% correspondiente a la inflación interanual a mayo de 2021, en esta ocasión el Gobierno sin datos fehacientes y desconociendo el valor de fondo de la universidad pública, se atrevió a proponer arbitrariamente un recorte de ciento veintiocho mil millones de colones. Se trata de una estrategia de ofrecer lo menos para en un segundo momento ajustar los números hasta dónde el Gobierno lo considere coherente con sus propósitos.

Ante tan grave amenaza, las comunidades universitarias marchamos a Casa Presidencial el martes 16 de agosto en horas de la mañana. Lo hicimos convocadas y convocados por nuestro deber ético como personas trabajadoras de las universidades públicas, mostrando nuestra preocupación por una educación de excelencia que no vulnere el derecho a la educación, que permita la movilidad social, la inclusión, la equidad y una regionalización real. La respuesta inmediata del Gobierno fue comunicar que no habría recorte sobre la base del FEES 2022, lo que de inmediato generó cierta tranquilidad. Al no quedar finiquitado el Acuerdo FEES también se despertaron múltiples dudas sobre lo que continuaría, porque es claro que estamos ante un gobierno neoliberal y ante un contexto de desprestigio de la universidad pública, de reducción de los derechos laborales, de ajustes en el empleo público y en las finanzas del estado. En fin, un contexto de privatización, en el que incluso ya se ha anunciado la venta de activos del estado.

La aceptación del mismo monto del FEES 2022 para el 2023 conlleva en sí una disminución equivalente a la inflación, que ya en mayo de este año había alcanzado el 8.71%. Si esta diferencia referida a la inflación es muy significativa, el mayor agravio consiste en los condicionamientos que la Ministra de Educación, desde su despacho, está planteando, como se explicitan en el oficio DM-1003-08- 2022, ya que en apariencia buscan ciertos criterios objetivos, pero en el fondo pretenden debilitar la universidad pública, dictarle el rumbo por el cual debe dirigirse y desconocer sus aportes sustantivos a la sociedad costarricense por medio de la investigación, la extensión/acción social y la docencia.

La Ministra en el citado oficio establece los criterios para el otorgamiento y distribución del FEES, abriendo sutilmente diferencias entre las mismas universidades públicas. Los rectores del CONARE deben observar cuidadosamente esta pretensión y tener capacidad de respuesta como cuerpo colegiado. Además, deja de lado la excelencia como principio orientador de las universidades y sus condicionamientos se constituyen en una indicación de lo que deberían hacer las universidades públicas, vinculadas al mercado y a una formación donde las humanidades, las artes y las ciencias sociales no tienen lugar.

Con un desconocimiento abismal de lo que es la ciencia y la academia, la Ministra solicita “Demostrar, científicamente, los beneficios obtenidos contra los costos incurridos de la investigación y las acciones sociales que realizan”, olvidando la esencia de la investigación científica como proceso y de la acción social como construcción, al menos bidireccional (universidad/sociedad), de saberes y conocimiento. El valor y el alcance de universidad pública no se miden solo con números ni en la inmediatez.

El CONARE no debe ceder ante estos condicionamientos. Por el contrario, debe reafirmar la autonomía universitaria y seguir trabajando por el mejoramiento de las condiciones de vida de quienes habitan nuestro país. Debe exigir respeto por la universidad pública y evitar que quienes gobiernan con intereses ajenos, arrasen con ella, lo que significaría cercenar el futuro de la juventud y las diversas formas de desarrollo humano que la universidad pública promueve.

(*) José Ángel Vargas Vargas, Vicerrector de Docencia, Universidad de Costa Rica