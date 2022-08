Advierten de posibles revueltas populares en Suiza ante hipotéticos apagones en invierno

Ginebra (Suiza), 20 ago. (Sputnik).- La Policía de Suiza advirtió de posibles sublevaciones populares en el país en caso de que se produzcan cortes de electricidad en el invierno.



«Un apagón tendría consecuencias de largo alcance. Imagínese que no podríamos sacar dinero del cajero automático, pagar con tarjeta en las tiendas o en la gasolineras. La calefacción no funcionaría. Las calles se sumergen en la oscuridad. Frente a esa situación es posible que la población se rebele o que se produzcan saqueos», dijo el director general de la Policía helvética, Fredy Fassler, al periódico Blick.



Si bien la autoridad subrayó que no esperaba que eso llegara a suceder, instó al Gobierno a estar preparado para escenarios tan extremos.



«El país se prepara intensamente para la escasez de electricidad en el inverno. La energía eléctrica está en el centro de atención», puntualizó.



Se considera que el riesgo de apagones en Suiza es uno de los más elevados en Europa.



Antes el jefe de la Comisión de Energía helvética, Werner Luginbuhl, llamó a la población a acopiar velas y leña ante posibles apagones en el invierno boreal. (Sputnik)