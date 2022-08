Rusia insta a EEUU a cumplir con sus obligaciones en materia de armas químicas

Washington, 21 ago (Sputnik).- Rusia insta a EEUU a dejar de evadir sus obligaciones de eliminar las armas químicas y no interferir en los asuntos de otros países, declaró la embajada rusa en Washington.



«Las acusaciones de que Rusia supuestamente posee armas químicas son falsas. Washington sabe muy bien que en 2017 nuestro país eliminó por completo las existencias nacionales de agentes de guerra química. Este hecho fue confirmado oficialmente por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas», comentó la misión diplomática las afirmaciones de Washington de que Moscú supuestamente utilizó armas químicas contra el opositor ruso Alexéi Navalni.



La embajada rusa recordó que EEUU es el único país que aún no ha eliminado su arsenal químico.



«Instamos a Washington a dejar de evadir el cumplimiento de sus obligaciones legales internacionales y también a no interfiera en los asuntos internos de Rusia», agregó.



El 20 de agosto de 2020, el opositor ruso Alexéi Navalni se sintió mal durante un vuelo de la ciudad de Tomsk a Moscú, lo que obligó a los pilotos a realizar un aterrizaje de emergencia en Omsk.



Después de ser hospitalizado en Omsk, Navalni fue inducido en un coma y, ante la sospecha de envenenamiento con un agente nervioso, tratado con atropina. Sin embargo, los médicos locales descartaron más tarde su hipótesis inicial y le diagnosticaron un trastorno metabólico.



Dos días después, Navalni fue trasladado al hospital Charité de Berlín en un avión medicalizado que había fletado la ONG Cinema for Peace. Los médicos alemanes afirmaron que el opositor había sido envenenado.



Posteriormente, laboratorios de Alemania, Suecia y Francia, así como la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), confirmaron que Navalni fue expuesto a una sustancia de características similares a las de Novichok.



El propio Navalni –ahora en prisión en Rusia por incumplir condiciones de su sentencia suspendida en un caso de 2014– sostiene que fue envenenado por los agentes del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) por una orden directa del presidente ruso, Vladímir Putin.



Las autoridades rusas niegan su implicación y cuestionan el propio hecho del envenenamiento de Navalni. (Sputnik)