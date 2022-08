Diplomático ruso ve cada vez menos probable solución diplomática al conflicto en Ucrania

Moscú, 22 ago (Sputnik).- Las hostilidades en Ucrania tienen cada vez menos posibilidades de resolverse de manera diplomática, declaró Guennadi Gatílov, representante permanente de Rusia ante la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra.



«Actualmente no veo ninguna posibilidad de (mantener) contactos diplomáticos. Y cuanto más avance el conflicto, más difícil será tener una solución diplomática», dijo Gatílov en una entrevista concedida al diario británico Financial Times.



Explicó que Moscú no tiene «contacto alguno» con delegaciones de Occidente, incluso en privado.



Gatílov expresó su convicción de que la diplomacia global se encuentra en el peor estado que él había visto en los 50 años de su carrera.



Rusia continúa desde el 24 de febrero pasado una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitaban ayuda frente, como lo denunciaban, genocidio por parte de Kiev.



Uno de los objetivos fundamentales de esa ofensiva, según el presidente ruso, Vladímir Putin, es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania.



El 19 de julio, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que Moscú revisó los objetivos de su operación especial militar en Ucrania que ahora se sitúan más allá del territorio de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk. (Sputnik)