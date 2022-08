Bolsonaro dice que Brasil «no merece ser atacado» por la destrucción de la Amazonía

Río de Janeiro (Brasil), 23 ago (Sputnik).- El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, minimizó el lunes los datos sobre aumento de la deforestación en la Amazonía y aseguró que Brasil «no merece ser atacado» por otros países por cuestiones medioambientales, que, en su opinión, esconden otros intereses.



«Brasil no merece ser atacado de esa forma, en el fondo hay un interés en dejarnos de lado», dijo en una entrevista con la cadena de televisión Globo, en referencia a los supuestos intereses de países europeos en atacar a Brasil para defender sus sectores agrícolas.



Al ser preguntado por el aumento de la deforestación bajo su gestión, Bolsonaro rebatió: «En la Amazonía hay casi 30 millones de habitantes, la primera preocupación es esa; cuando se habla de la Amazonía, ¿por qué no se habla de Francia? ¿de Portugal? ¿de España? Están ardiendo, Brasil desgraciadamente no es diferente, ocurre», dijo.



Bolsonaro reiteró la falsedad de que «es común» que en la Amazonía se produzcan incendios «de forma espontánea», cuando está probado que la gran mayoría de fuegos se provocan para destruir la vegetación y abrir pastos para la ganadería o terrenos para el cultivo.



El presidente añadió que es «mentira» que Brasil sea un destructor de selvas y que «nadie» quiere destruir selvas «por libre y espontánea voluntad».



También dijo que hay «abusos» por parte del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama), el órgano estatal encargado de fiscalizar los delitos ambientales.



Bajo la actual gestión, el Ibama ha sido desautorizado públicamente por Bolsonaro en numerosas ocasiones, ha sido desmantelado internamente con graves recortes presupuestarios y prácticamente ha dejado de multar a los infractores. (Sputnik)