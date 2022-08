Carlos Alvarado rechaza acusaciones de empresaria sobre canal seco

San José, 22 ago (Elpaís.cr).- El ex presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, denunció que una empresaria de origen italiano mintió ante una comisión legislativa sobre supuestas peticiones de dinero para desarrollar el proyecto de canal seco en nuestro país.

Lucía D´Ambrosio Vite, presidenta de la empresa CANSEC de Costa Rica, aseguró ante la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa que Alvarado pidió dádivas, así como el ex ministro de Transportes, Rodolfo Méndez Mata, que ascienden al 1% de la valoración del proyecto para construir un canal seco que cruzaría del Caribe al Pacífico.

D´Ambrosio Vite ha promocionado dicho proyecto ante autoridades costarricenses y municipalidades de la región Huetar Norte, que incluiría vías ferroviarias, una autopista de diez carriles, un poliducto y un puerto en el río San Carlos que conectaría con el río San Juan, de Nicaragua.

«Rechazo categóricamente las mentiras dichas ante una Comisión Legislativa por representantes del proyecto Canal Verde Interoceánico de Costa Rica o Grupo Cansec», escribió el expresidente en redes sociales.

El ex mandatario aseguró que «ejercí siempre con probidad y honradez absoluta mi cargo. Lo dicho hoy por esas personas es una falsedad absoluta. He tolerado las críticas, incluso injustas, porque lo estimo parte de mi deber democrático. Pero no toleraré una infamia contra mi honor».

«En consecuencia, he instruido a mis abogados para que inicien de inmediato las acciones legales para denunciar penalmente a las personas que dijeron esa falsedad, y para que la empresa que representan afronte su responsabilidad», puntualizó Alvarado Quesada.

Rodolfo Méndez Mata: «Una infamia que no voy a tolerar»

Por su parte, el ex ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Rodolfo Méndez Mata, anunció en redes sociales que «ante las graves declaraciones de la representante de una empresa relacionada con un proyecto de canal seco expresadas hoy en la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa, he solicitado a mi abogado presentar una querella por difamación y calumnia en contra de esa persona y de la empresa que representa».

«No toleraré las falsedades expresadas, tendrán que ir a responder ante los tribunales de justicia», aseguró.

Finalmente, dijio: «No permitiré que se juegue con mi nombre y mi trayectoria de 60 años en la función pública. Le he servido al país con total honestidad y rectitud».

Las afirmaciones de D’ambrosio

D’ambrosio acudió a la Comisión Especial de Infraestructura, acompañada por David Segura y Adolfo Gómez del Canal Verde Interoceánico, con el propósito de exponer a los congresistas las ventajas que tendría para el país el desarrollo de esta megaobra, informó la página oficial de la Asamblea Legislativa.

A través de toda la explicación que proporcionaron, los representantes de CANSEC dieron a conocer algunos de los aspectos más relevantes de la propuesta que hacen para un canal seco en el país y la oposición que encontraron en el camino, al punto que, en dos ocasiones, les rechazaron la iniciativa por lo que tuvieron que demandar.

Entre las primeras denuncias que hizo D’ambrosio dijo que le mandaron a pedir el 1 por ciento del costo total de la obra, lo que representaba en ese momento 160 millones de dólares.

Consultada por el congresista Francisco Nicolás Alvarado, la representante de CANSEC afirmó que «el ministro Rodolfo Méndez Mata, a través de un diputado me dijo «muéstreme dinero»… y más adelante, ante la repregunta de quién era ese diputado, señaló a Pablo Heriberto Abarca, quien ocupó una curul en la administración anterior por el partido Unidad Social Cristiana.

D’ambrosio afirmó que hay dos grupitos que son avalados por gente que todavía está en el Consejo Nacional de Concesiones, CNC, que han hecho todo lo posible para echarles abajo el proyecto porque quieren apropiarse de este.

La representante de CANSEC explicó que a la organización que representa no le quedó más remedio que llegar a la demanda en el Contencioso Administrativo de lo que afirmó que «la base de nuestra demanda es muy grave para el país, muy grave, porque impacta todas las concesiones dadas hasta el día de hoy en Costa Rica… el detalle es una bomba y eso se dilucidará en los tribunales…»

Como resultado de las graves acusaciones hechas por la visitante, los diputados aprobaron una moción para abrir un expediente de investigación, que, en el plazo de seis meses, analice las denuncias contra varios funcionarios del Consejo Nacional de Concesiones CNC, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, MOPT y el ex Presidente de la República Carlos Alvarado Quesada, por aparentes delitos de corrupción cometidos en relación con el canal seco.

El canal seco inviable

En la segunda parte de la sesión, se recibió en audiencia al Secretario Técnico del Consejo Nacional de Concesiones, CNC, Eduardo Chamberlain, quien se encargó de poner en duda la mayor parte de los datos suministrados por los representantes de CANSEC y aseguró que le fascinaría que el proyecto se pudiera realizar, adecuadamente direccionado… «pero este, así como está no es factible».

Explicó que ese proyecto tiene un costo actual de unos 20 billones de colones, con una concesión a 50 años, pero presenta una serie de contradicciones, cambios e inconsistencias en los documentos que lo hacen inviable.

Uno de los puntos más cuestionados por Chamberlain se relaciona con la cantidad de carga que CANSEC asegura que movería y que llega hasta los 60 millones de teus (1 teu = 1 contenedor) mientras que los 24 puertos más grandes de América Latina combinados, apenas llegan a un poco más de 30 millones de teus anuales.

Los 315 kilómetros del canal que propone CANSEC con 10 carriles de ancho, requieren del 6 por ciento del territorio nacional, que al final quedaría en el 0.6 por ciento; el 25 por ciento del territorio que requieren se encuentra dentro de zonas protegidas –comienza en Cuajiniquil en un manglar y termina en Parismina en una playa protegida para las tortugas-; pretenden financiamiento por 20 billones de dólares y ponen como garantía del préstamo los terrenos que ocuparían, los cuales son del Estado, mencionó como parte de las irregularidades.