Expresidente brasileño Lula defiende elecciones libres y alternancia de poder en Venezuela

Río de Janeiro (Brasil), 22 ago (Sputnik).- El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dijo este lunes que quiere que Venezuela celebre elecciones libres y que tenga alternancia de poder.



«Me gustaría desear para Venezuela lo que quiero para Brasil; que las elecciones sean libres y que se acate el resultado (…) aprendí a respetar la autodeterminación de los pueblos, no voy a meterme, trataremos a Venezuela con respeto, deseando que sea lo más democrática posible, yo defiendo la alternancia de poder, no sólo para mi y para Venezuela, para todos los países», afirmó en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros en São Paulo.



Sin citar directamente al presidente Nicolás Maduro, Lula afirmó que «no existe ningún presidente insustituible» y remarcó que si gana las elecciones Brasil restablecerá las relaciones con Venezuela y tratará al país con respeto.



Lula explicó que no estuvo de acuerdo cuando los países de la Unión Europea (UE) reconocieron a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, porque en su opinión «está probado que es un impostor».



Además, celebró el reciente acercamiento entre EEUU y el país suramericano: «Estoy feliz con la reaproximación, espero que no sea sólo por petróleo, espero que sea por civilización», dijo.



Durante la rueda de prensa, Lula estuvo acompañado de su exministro de Relaciones Exteriores Celso Amorim, que según algunos analistas podría volver a ocupar la Cancillería en caso de que la izquierda gane las elecciones en octubre. (Sputnik)