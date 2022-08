La falta de fondos obliga a la ONU a recortar programas humanitarios

Washington, 23 ago (Sputnik).- Las crecientes necesidades y el enfoque de los países ricos en Ucrania han dejado a las agencias de ayuda humanitaria con muy pocos fondos para abordar otras crisis a lo largo del mundo y han obligado a recortar los programas, según el diario The New York Times.



«Es la mayor brecha de financiamiento que jamás hayamos visto, ante todo porque la cantidad de personas vulnerables que necesitan apoyo va aumentando rápidamente», cita el periódico a Martin Griffiths, secretario general adjunto de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia.



Para mediados de agosto, según Griffiths, las agencias humanitarias de la ONU y los grupos privados con los que cooperan han recaudado menos de un tercio de los 48.700 millones de dólares que necesitan este año para ayudar a más de 200 millones de personas.



Un exfuncionario de Naciones Unidas y experto en finanzas de esta organización, Eugene Chen, definió la situación actual como «una tormenta perfecta con muchos factores diferentes».



«Está la crisis de Ucrania a la que, por razones políticas internas, muchos de los principales donantes tienen que destinar una gran cantidad de fondos, y aparte de eso está el conjunto normal de las crisis que se han visto exacerbadas por el covid y el clima», explicó.



Las agencias de la ONU, agregó Chen, necesitan «establecer prioridades dentro de sus propios programas». No hay fondos suficientes para responder a todas las crisis, por lo que “desafortunadamente, algunas necesidades van a quedar sin cubrir”, advirtió. (Sputnik)