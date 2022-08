La reciente espiral climática de la Tierra Crédito de video: Estudio

de visualización científica de la NASA

Astronomy Picture of the Day. Discover the cosmos! Each day a different image or photograph of our fascinating universe is featured, along with a brief explanation written by a professional astronomer. 2022 August 22

Explicación: ¿Se está calentando nuestra Tierra?

En comparación con los últimos 250 millones de años, la Tierra está soportando actualmente una ola de frío relativa, posiblemente unos cuatro grados celsius por debajo del promedio.

Sin embargo, en los últimos 120 años, los datos indican que la temperatura global promedio de la Tierra ha aumentado en casi un grado Celsius.

El video de visualización destacado muestra el reciente calentamiento global de la Tierra en términos gráficos.

Las temperaturas representadas están tomadas del Análisis de Temperatura de la Superficie del Instituto Goddard de Estudios Espaciales.

Ya notable para muchos, la reciente tendencia de calentamiento de la Tierra está causando que los niveles del mar aumenten, los patrones de precipitación cambien y el hielo de los polos se derrita.

Pocos están ahora en desacuerdo con que el calentamiento global reciente está ocurriendo, y el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ha concluido que los humanos hemos creado un aumento del calentamiento que es probable que continúe.

Una continuación podría afectar a muchas actividades agrícolas locales e incluso a la economía global. Aunque parece que no hay soluciones simples, los proyectos de geoingeniería que podrían ayudar incluyen la creación de nubes artificiales para reducir la cantidad de luz solar que calienta la superficie de la Tierra.

(*) Alberto Villalobos Morales, Asesor en Física y Astronomía.