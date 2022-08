Se despide del Real Madrid brasileño Casemiro

Madrid, 22 ago (Prensa Latina) Ciclo terminado y la sensación del deber cumplido, fueron las dos frases más sólidas del brasileño Carlos Henrique Casemiro, en su despedida hoy del Real Madrid.

Club con el cual conquistó 18 títulos en casi nueve años de carrera, el futbolista enfatizó que su salida al Manchester United inglés no es por dinero, sino por plantearse nuevos retos y haberlo dado todo por el cuadro merengue.

«Cuando se toma una decisión tan importante de tu vida siempre es difícil, pero después de terminar la final de Champions, hablé con mi representante porque tenía la sensación de que estaba terminando mi ciclo aquí. Soy honesto conmigo, con los madridistas y con mi presidente», explicó en rueda de prensa.

Centrocampista de contención, pieza clave en la medular de la “casa blanca”, Casemiro sorprendió la semana anterior con la noticia en un fichaje de 70 millones de euros fijos más 15 en variables.

«Me dijeron que me fuera de vacaciones con la cabeza tranquila y al mes tenía la misma sensación. Lo he dado todo por este club y me voy con el deber cumplido. Si tenía una misión, está hecha. Busco nuevos retos, probar una liga y una cultura diferente donde no he ganado nada», argumentó.

Tendrá en el Manchester United un salario que casi es el doble al del Real Madrid. Sin embargo, insistió en que cinco años antes recibió ofertas muy jugosas y prefirió continuar con los merengues.

Además, aclaró que antes del verano informó al club de sus intenciones y, especialmente, al presidente Florentino Pérez, lo cual explica la insistencia del equipo de contratar a un jugador de sus características, el francés Aurelien Tchouameni, un traspaso de 80 millones de euros.

«La primera conversación fue el día siguiente a la final de Champions. Les dije que mi ciclo estaba terminado en el club. Es una decisión muy importante, llevo nueve años en Madrid, he sido padre aquí y es un cambio para mi familia que ha estado unida en mi decisión”, detalló.

Se trunca el “Triángulo de las Bermudas”, como bautizó al trío de mediocampistas (Casemiro, el alemán Toni Kroos y el croata Luka Modric) el entrenador Carlo Ancelotti. O “Los Tres Tenores” de la medular, vistos así por la prensa local.