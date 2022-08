Maduro afirma que todo apunta a una crisis «brutal» en Europa y EEUU por petróleo y gas

Caracas, 23 ago (Sputnik).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, indicó el martes que todo apunta a que se genere una crisis en Europa y Estados Unidos por la inflación y en el área energética a consecuencia de las sanciones impuestas contra Rusia por su operación militar en Ucrania.



«Hay pronósticos y todo apunta a una crisis brutal en Europa y en los Estados Unidos en relación al petróleo, al gas, a los energéticos y a la inflación, todo apunta hacia allá», expresó Maduro durante una alocución.



Maduro señaló que no se vislumbra un acuerdo entre Occidente y Rusia para regularizar las relaciones internacionales.



«Nadie vislumbra una negociación y un acuerdo con Rusia, como debería ser, entre Occidente, Estados Unidos y Rusia para regularizar las relaciones mundiales, todo parece que desde el punto de vista geopolítico se complica y desde el punto de vista económico y energético, con la llegada del otoño y del invierno, veremos, veremos», comentó.



Sanciones son un «bumerán»



Reiteró que las sanciones contra Rusia golpean la economía de Europa y Estados Unidos.



«Hoy en el mundo producto del conflicto armado de Ucrania y Rusia en el mundo producto de las sanciones que se han dado, por las sanciones contra Rusia, se han regresado como un bumerán a golpear duramente sobre todo a Europa y a los Estados Unidos de Norteamérica», acotó.



Maduro manifestó que el mundo habla de una economía de guerra, por lo que dijo que los gobiernos de Alemania, Francia y España toman decisiones extremas.



Rusia inició el pasado 24 de febrero una operación militar en Ucrania alegando que las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú tres días antes como Estados soberanos, necesitaban ayuda frente a la agresión de Kiev.



Tras el inicio de esta operación militar varios países adoptaron sanciones contra Moscú, que van desde la desconexión parcial de Rusia del sistema Swift, el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas y la paralización de las reservas internacionales de su Banco Central.



Swift (acrónimo inglés de Society for World Interbank Financial Telecommunication) es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de más de 200 países y sirve de base del sistema financiero internacional.



Las medidas contra Moscú ocasionaron el alza a nivel mundial de los precios del petróleo, del gas y de los fertilizantes y tienen un impacto negativo en las propias economías de Estados Unidos y los países de la Unión Europea.



La Organización de las Naciones Unidas estima en más de 9,5 millones de personas el número de ucranianos que huyeron de las hostilidades en su país para buscar refugio en Estados vecinos, a lo que se suman unos ocho millones de desplazados dentro de Ucrania. (Sputnik)