Cuando ganaron los sandinistas su revolución, por acá creíamos que al fin allí tendrían paz y, por ende, prosperidad. Acabaron con la dinastía de los Somoza, a quienes considerábamos aquí tiramos y hasta nos habían invadido más de una vez. La colaboración de los ticos, para derrocar a los Somoza, fue relevante. Algunos hasta ofrendaron su carne en las batallas.

Pero el problema no eran los Somoza. El problema son los mismos nicas, que prácticamente nunca han podido vivir libremente ni en paz. Los sandinistas olían a marxistas. Lo que camina como pato y hace cuac, no es un piche. Hay un 99.99% de que el marxista no soporte la democracia. Las tiranías son igualmente nefastas si son de derecha o de izquierda. El origen de la tiranía está en el engolosinamiento con el poder, por ende con la plata. Los pueblos son fácilmente amansables. Da pena ver cómo se van desvirilizando.

El verdadero problema de Nicaragüita está en haber apoyado, en haberlo creído, a alguien que era previsible que no era de fiar. Porque Ortega tiene el incorregible defecto de creer que es el único que puede gobernar ese país. El tirano siempre se cree único, salvador, absolutamente indispensable.

Lo peor de todo es que Ortega cada día petrifica más su dictadura, cometiendo toda clase de salvajismos. Todo ello, a vista y paciencia de todo el Mundo Libre, que en estos días está ocupadísimo frente a Rusia y China. Occidente Libre tendrá que asfixiar a Nicaragua, aunque estos bloqueos no sean la mejor solución. Pero de lo que no hay duda es de que USA ya no es el policía de Latinoamérica. De hecho esta se está desmadrando: políticamente hay tres dictaduras fuertes y todas juegan con su visión particular de marxismo. Y no se ve pronta solución. Hasta el momento ni al Papa Francisco parece interesarle el ataque frontal de Ortega a la iglesia, misma que antes fue su aliada, cuando el cardenal Obando. Nada somos.

(*) Mauro Murillo Arias es Abogado