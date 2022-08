Rusia desmiente que sanciones en su contra no impiden inspecciones en el marco del START

Moscú, 24 ago (Sputnik).- Las afirmaciones de EEUU de que sus sanciones contra Moscú no impiden las inspecciones en el marco del nuevo tratado START son falsas, afirmó el embajador ruso en Washington, Anatoli Antónov.



«Las afirmaciones del Departamento de Estado no son ciertas», dijo Antónov, destacando que las inspecciones «se vieron seriamente complicadas por las sanciones antirrusas impuestas por Washington».



Según el embajador, las dificultades incluyen «la falta de comunicación aérea con EEUU, el cierre del espacio aéreo para aviones rusos, problemas para obtener visados de tránsito para los miembros de los equipos de inspección».



El lunes, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, declaró que las sanciones no impiden que expertos rusos realicen inspecciones en las instalaciones estadounidenses.



A principios de este mes, Moscú notificó oficialmente a Washington que se retiraba temporalmente de las actividades de inspección en el marco del nuevo tratado START, pero que las reanudaría una vez que se resolvieran las cuestiones relacionadas con las sanciones que dificultaban los viajes de los equipos de inspección rusos a EEUU.



Suscrito en 2010, el convenio entró en vigor en 2011 por un periodo de diez años, prorrogable por otros cinco.



Las dos potencias pactaron en enero de 2021 extender por otros cinco años el Tratado START III, el único acuerdo de control de armas que vincula a EEUU y Rusia después de que Washington rompiera el 2 de agosto de 2019 el Tratado INF de misiles de medio y corto alcance.



El pacto de desarme nuclear limita los arsenales de los dos países a un máximo de 700 misiles desplegados, 1.550 ojivas nucleares y 800 vectores, desplegados y en reserva. (Sputnik)