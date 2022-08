Vicepresidenta argentina califica acusaciones en su contra como “revancha”

Buenos Aires, 23 ago (Sputnik).- La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, dijo este martes que las acusaciones en su contra son una “revancha” por los 12 años que ella y el fallecido mandatario Néstor Kirchner, su marido, estuvieron en el poder (2003-2015).



“Me van a condenar por los 12 años de gobierno (…) ¿Quieren tomarse revancha de qué? (…) El fiscal pide 12 años porque son 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas”, dijo Fernández en una transmisión divulgada por redes sociales.



El lunes, la Fiscalía solicitó una pena de prisión de 12 años y la inhibición perpetua para ocupar cargos públicos contra la vicepresidenta por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas cuando era mandataria (2007-2015).



En su defensa, la vicepresidenta cuestionó las acusaciones de los fiscales y leyó mensajes entre el exsecretario de Obras Públicas, José López, condenado anteriormente por enriquecimiento ilícito, y dos empresarios, uno de ellos cercano al expresidente Mauricio Macri (2015-2019), que aparecen en la evidencia presentada sobre una asociación entre Fernández y el empresario Lázaro Báez.



“Yo no considero que la amistad sea un pecado, pero quien ha considerado que esto es delito son los fiscales (Diego) Luciani y (Sergio) Mola. ¿No les llamó la atención esta familiaridad a los fiscales y a los jueces? (…) No estoy horrorizada, sólo estoy marcando cuáles son los criterios de Luciani y Mola”, comentó.



Agregó que no se investigaron otras irregularidades vinculadas a sus opositores y señaló la amistad de funcionarios que llevan la causa con el expresidente Macri.



El Ministerio Público acusa a Fernández de ser jefa junto a su marido (2003-2007) de una asociación ilícita integrada por el entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido (2003-2015), entre otros funcionarios, que presuntamente orientó la atribución de licitaciones de obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur), en favor de Báez.



La Fiscalía solicitó además 12 años de prisión para Báez y 10 años para De Vido, López, y para el extitular de la Dirección Vialidad Nacional, Nelson Periotti.



Mola aseguró que el fraude contra el Estado fue de 5.321 millones de pesos, unos 926 millones de dólares aproximadamente. (Sputnik)