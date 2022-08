Boletín de deportes

Estos son los titulares:

– Giro ciclístico de Panamá cumple su cuarta etapa

– Campeones olímpicos Jacobs y Warholm fuera de Liga del Diamante

– Elche niega traspaso del internacional colombiano Johan Mojica

– Alemana Kerber se perderá el Abierto de Estados Unidos por embarazo

– – –

CICLISMO

Ciudad de Panamá, 24 ago (Prensa Latina) La XVII edición del Tour de Panamá, que reúne a ciclistas de ocho naciones cumple hoy su cuarta etapa, con 93 kilómetros, e irán hasta altos del María.

La tercera etapa, el cerro Marta, difícil tramo de montaña en la central provincia de Coclé con una exigencia del 25 por ciento, la lideró Yessid Sierra, del Iowa latino de Colombia.

– – –

ATLETISMO

Zúrich, Suiza, 24 ago (Prensa Latina) Los organizadores de las finales de la Liga de Diamante de este año declararon hoy que no pueden invitar a los campeones olímpicos Marcell Jacobs y Karsten Warholm porque no sumaron puntos en la temporada.

No podemos invitarlos, lo queramos o no, precisó a la prensa el codirector del evento previsto el venidero 8 de septiembre en esta ciudad, Andreas Hediger.

– – –

FÚTBOL

Elche, España, 24 ago (Prensa Latina) El presidente del club español Elche, Joaquín Buitrago, negó hoy que exista una negociación para el traspaso del futbolista colombiano Johan Mojica al Villarreal.

Al Elche no le ha llegado nada. Han ido surgiendo noticias y rumores durante el verano, pero no se ha concretado nada y Johan se va a mantener en nuestro equipo. No esperamos que se marche, comentó.

– – –

TENIS

Berlín, 24 ago (Prensa Latina) La tenista alemana Angelique Kerber se perderá el Abierto de Estados Unidos al estar embarazada, confirmó hoy el agente de la jugadora.

De acuerdo con la fuente, la espera del primer hijo de la raquetista de 34 años no supondrá el final de su carrera, ya que Kerber piensa volver a las pistas una vez haya dado a luz.