Cuba busca alternativas para tratar de recuperar capacidad de generación eléctrica

La Habana, 25 ago (Sputnik).- En medio de una profunda crisis en la generación de electricidad en Cuba, lo que ha provocado prolongados cortes de energía que afectan severamente a la población, se trabaja para intentar recuperar la capacidad de generación, anunció el miércoles el ministro cubano de Energías y Minas, Liván Arronte, en la televisión local.



«Lo más importante es que no estamos detenidos, se ha trabajado en todo momento para solucionar la situación», comentó el alto funcionario en el programa televisivo Mesa Redonda.



Según Arronte, la estrategia de recuperación se actualiza constantemente, manteniendo como objetivo recuperar las capacidades de generación, respaldada por un financiamiento asignado para la ejecución de este programa de recuperación gradual que permita llegar a la sostenibilidad.



El titular de Energía y Minas explicó que el contexto energético es complejo a nivel mundial y en el caso de Cuba, la situación se agudiza, además, por la persistencia del bloqueo económico, comercial y financiero que impone EEUU a la isla desde 1962.



«Hay ejemplos concretos, hechos públicos, de cómo las medidas y sanciones impuestas por el Gobierno estadounidense han afectado directamente la ejecución de los trabajos en el sistema eléctrico y el sector energético en general», expresó Arronte en televisión.



A su vez, señaló el tema del combustible, que hay que importarlo desde Asia, Europa, desde zonas lejanas, porque –aseguró– «las limitaciones del bloqueo (de EEUU) hacen que no se pueda comprar en nuestra zona, y eso encarece mucho más las operaciones».



En el programa de televisión también participó un directivo de la Unión Eléctrica (UNE), Edier Guzmán, quien explicó que la generación térmica cuenta con 20 bloques, de ellos solo 16 disponibles.



Según Guzmán, cuatro bloques se encuentran en un estado efectivo de baja técnica temporal, a partir de la ocurrencia de varias averías de gran envergadura que «nos han llevado a prescindir de ellos».



También mencionó el deterioro en la generación térmica y en la distribuida por la falta de mantenimiento, provocada por los efectos de la pandemia y la coyuntura internacional, lo que ha hecho imposible que se pueda solucionar todos los problemas a la vez, y se tengan que hacer de forma gradual.



Los funcionarios participantes en la Mesa Redonda advirtieron que en la situación de contingencia energética que enfrenta la isla, «resultan inadmisibles manifestaciones de derroche de electricidad».



Advirtieron que se están potenciando medidas para utilizar racionalmente la energía, sobre todo en los altos consumidores, siendo el ahorro el mayor recurso con el que en este momento se puede contar.



Entre las medidas que se están reforzando se encuentran un ajuste de los consumos de electricidad, para todos los actores de la economía, en correspondencia con la situación actual; garantizar el apagado del alumbrado público en el horario diurno; reducción, siempre que sea posible, de iluminación de exteriores de edificios y negocios y uso de equipos de clima y refrigeración.



También se trabaja para lograr el desplazamiento de estos consumos fuera de los horarios de pico eléctrico, y reducir al mínimo el consumo de electricidad en aquellos servicios no vitales para la población.



Las tres líneas de trabajo de la UNE están encaminadas al sostenimiento de la generación existente, garantizando mantener la que ya está instalada, la recuperación de limitaciones en la generación, y la incorporación de nuevas potencias al servicio eléctrico nacional. (Sputnik)