La violencia trastoca la vida cotidiana y socava la actividad económica en México

Ciudad de México, 25 ago (Sputnik).- La violencia del crimen organizado se extiende y socava los hilos de la vida cotidiana en ciudades mexicanas, desde las tareas más rutinarias de las familias hasta trastocar toda la actividad de la segunda economía latinoamericana.



El pasado viernes 19 de agosto, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (sur) dio un paso al frente y presentó su «Manual para la actuación frente a la portación y uso de drogas y armas en instituciones de educación básica».



Se trata de una herramienta para minimizar los riesgos y dar atención a conductas de riesgo en la niñez y adolescencia causadas por la violencia, «las cuales pueden llegar a tener consecuencias negativas en su salud física y emocional».



Uno de los riesgos reales es que los menores queden bajo fuego cruzado, como ocurre en un conflicto armado.



De manera preventiva y antes que ocurra una balacera, el manual elaborado en conjunto con la Asociación Civil Solidaridad Internacional Kanda y World Vision recomienda que toda la comunidad educativa identifique las áreas de seguridad y rutas de evacuación.



La realidad no se puede ocultar a la niñez: «Los maestros deben realizar simulacros en caso de tiroteo, ejercicios de entrenamiento e identificar la mejor forma de reacción de la comunidad escolar».



Desde las primeras semanas de agosto, la violencia se incrementó cuando grupos delincuenciales armados reaccionaron de manera simultánea, atacando a civiles en forma indiscriminada como respuesta a los operativos de detención de jefes de organizaciones criminales, o la muerte de algunos de ellos en enfrentamientos.



El entrenamiento de los infantes es explícito: «Durante el tiroteo se debe mantener la calma. Dar la señal de alarma y asegurarse que toda la comunidad educativa comprenda la señal para resguardarse».



El tema domina así la vida cotidiana y preocupa al sector más vulnerable, una generación que no solo está hiperconectada sino que se entrena en sus escuelas ante el peligro, como los hace ante los frecuentes sismos o desastres naturales.



Las mismas medidas de entrenamiento para conflictos armados han sido adoptadas en otros estados como Morelos y Puebla -vecinos de la capital-, o los norteños Sonora, Zacatecas y Baja California.



Un país inundado de armas



El Gobierno de México estima que hay 13 millones de armas sin registrar en el país, la gran mayoría traficadas ilegalmente desde EEUU: uno de cada 10 habitantes está armado en una población de casi 130 millones.



México tiene en marcha una demanda en una corte de Massachusetts (noreste) contra 11 empresas fabricantes de armas en EEUU, a las que acusa por negligencia en el comercio de sus productos en el mercado estadounidense, que alimentan el poder de fuego del crimen organizado multinacional.



En años recientes comenzaron a aparecer en territorio mexicano armas de guerra como ametralladoras de largo alcance contra vehículos blindados calibre 50 milímetros y lanzagranadas, adquiridas en el laxo mercado estadounidense.



México planteó a finales de julio a EEUU crear alertas de tráfico de armas para los puntos que registren mayor trasiego ilegal de armamento en los casi 3.200 kilómetros de frontera común. Serían similares a las alertas para los turistas estadounidenses que emite Washington.



El 17 de agosto pasado EEUU emitió una nueva alerta de viajes para sus ciudadanos que visiten México por los riesgos de la violencia criminal.



Washington actualizó la Alerta de Viajes a México 2022: menciona seis estados que los ciudadanos estadounidenses deben evitar: tres en el sur del país latinoamericano (Guerrero, Colima y Michoacán); y tres en el norte (Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas).



«Los delitos violentos, como homicidios, secuestros, robos de vehículos y robos, están muy extendidos y son comunes en México», enfatiza el Departamento de Estado (cancillería).



Las recomendaciones indican tomar las mismas restricciones ordenadas para empleados del Gobierno de EEUU, en alerta permanente.



«No pueden viajar entre ciudades después del anochecer, no pueden tomar taxis en la calle», describe la alerta.



El precio de la violencia



Ese clima de miedo impacta en la actividad económica de las empresas desde hace más de 15 años, penetra y corroe toda la vida pública.



El Índice de Paz México elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, con sede en Sídney, Australia, revela que el impacto económico de la violencia en el país en el año pasado 2021 representó 4,9 billones de pesos (243.000 millones de dólares).



México registra la octava tasa de homicidios más elevada del mundo, y el gasto del país latinoamericano en seguridad pública y el sistema judicial.



La novena edición del estudio anual, publicada a mediados de 2022 por la institución con representaciones en Nueva York, Ciudad de México y La Haya, indica: «Se estima que el impacto económico de la violencia en México fue en 2021 lo que equivale al 20,8 por ciento del Producto Interno Bruto de México».



La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) puso el grito en el cielo ante la destrucción que se extiende, desde las carreteras a los centros comerciales.



«Desde el sector empresarial vemos con extrema preocupación que la inseguridad y la violencia se han recrudecido y expandido prácticamente por todo el territorio nacional; violencia que en los últimos días ha alcanzado a centros laborales que son la fuente de ingresos de miles de mexicanos», dijo en un pronunciamiento el gremio patronal.



En junio, 67,4 por ciento de la población adulta considera inseguro vivir en su ciudad, según una encuesta de percepción de inseguridad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Este porcentaje representa un aumento notable con relación a marzo de este año, cuando fue de 66,2 por ciento. (Sputnik)