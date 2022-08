Presidente Chaves se niega a comentar denuncia de financiamiento electoral irregular

San José, 24 ago (Elpaís.cr).- El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, rechazó comentar un informe judicial recién divulgado sobre el presunto financiamiento irregular de su campaña electoral, alegando que tal reporte fue filtrado de manera ilegal.



«No puedo responder a algo que no se me ha notificado y que fue filtrado de manera ilegal en violación del código respectivo», declaró Chaves en rueda de prensa, a propósito del informe recién presentado por el Tribunal Supremo de Elecciones a la Fiscalía respecto al financiamiento de su campaña presidencial.



Un informe de la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos, solicitado por la Fiscalía de Probidad y Anticorrupción del Ministerio Público y recién salido a la luz, detalla la existencia de dos estructuras paralelas que financiaron las campañas de Chaves y del diputado Waldo Agüero.



El órgano electoral envió el pasado 8 de junio un documento de 150 páginas, el cual detalla el presunto financiamiento de la campaña electoral de Chaves a través del fideicomiso «Costa Rica Próspera».



«Tengo la conciencia absolutamente tranquila, duermo en paz, pero no voy a responder a algo que no tiene forma, ni legitimidad», insistió el jefe de Estado, quien llegó a la política tras un pasado como funcionario del Banco Mundial, del cual salió en medio de acusaciones de acoso sexual.



Chaves, como candidato del Partido Progreso Social Democrático (centroderecha), derrotó al expresidente José María Figueres en la segunda vuelta de las elecciones, disputada el pasado 3 de abril, y asumió la primera magistratura el 8 de mayo.