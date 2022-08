Representante de Canal Seco se disculpa con Carlos Alvarado y Rodolfo Méndez Mata

San José, 24 ago (Elpaís.cr).- La representante de la empresa Canal Seco Interoceánico (Cansec), Lucía D’Ambrosio, ofreció disculpas al ex presidente Carlos Alvarado, al ex ministro de Transportes Rodolfo Méndez Mata y al ex diputado Pablo Heriberto Abarca.

Las disculpas son ofrecidas tras asegurar ante la Comisión de Infraestructura del Congreso el pasado lunes, que Alvarado y el ex jerarca del MOPT pedían $160 millones a cambio de brindar la autorización para desarrollar dicha infraestructura.

El proyecto, según D’Ambrosio, constaría de un poliducto para combustibles y petróleo, líneas férreas, una autopista a diez carriles y un puerto en el río San Carlos para integrarlo con el río San Juan, de Nicaragua, así como dos puertos, uno en el Caribe y otro en el Pacífico.

D’Ambrosio afirma que sus palabras fueron tergiversadas y que las dijo al calor del momento cuando defendía dicho proyecto annte una comisión de la Asamblea Legislativa, cuyos diputados pidieron de inmediato investigar a los ex funcionarios citados por la empresaria.

“Hablé de una primera situación del presidente Carlos Alvarado y el mensajero que nos llega un alto funcionario de una institución pública, jamás dije que el expresidente hablara conmigo”, aseguró en el video.

“Ha sido una imprudencia de parte mía, de mencionar este tipo de cosas, porque fueron tergiversadas”, según ella.

Durante la sesión, D’Ambrosio y otros representantes de Cansec detallaron que iniciaron en 2021 una demanda contra el Estado en la vía contenciosa porque les rechazaron el proyecto tramitado en el Consejo Nacional de Concesiones. y también se refirieron a «intereses» que dañaron ese plan.

«Yo les voy a decir aquí la verdad. Siempre me regañan porque digo la verdad, pero nunca he tenido que echar para atrás de lo que digo. Primero, me mandaron a pedir el 1 por ciento del proyecto: 160 millones de dólares. Nosotros no trabajamos así. De hecho tenemos el orgullo de haber llegado a este punto sin haber pasado un solo dólar debajo de la mesa», manifestó D’Ambrosio luego de que el diputado Antonio Ortega, del Frente Amplio, le preguntó cuáles intereses estaban dañando el proyecto.

El ex mandatario Carlos Alvarado aseguró que «ejercí siempre con probidad y honradez absoluta mi cargo. Lo dicho hoy por esas personas es una falsedad absoluta. He tolerado las críticas, incluso injustas, porque lo estimo parte de mi deber democrático. Pero no toleraré una infamia contra mi honor».

«En consecuencia, he instruido a mis abogados para que inicien de inmediato las acciones legales para denunciar penalmente a las personas que dijeron esa falsedad, y para que la empresa que representan afronte su responsabilidad», puntualizó Alvarado Quesada.

«Una infamia que no voy a tolerar»

Por su parte, el ex ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Rodolfo Méndez Mata, anunció que «ante las graves declaraciones de la representante de una empresa relacionada con un proyecto de canal seco expresadas hoy en la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa, he solicitado a mi abogado presentar una querella por difamación y calumnia en contra de esa persona y de la empresa que representa».

«No toleraré las falsedades expresadas, tendrán que ir a responder ante los tribunales de justicia», aseguró.