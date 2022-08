Rusia pide a Zelenski no disparar a la misión del OIEA en central nuclear de Zaporizhzhia

Moscú, 25 ago (Sputnik).- El embajador adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitri Polianski, instó al régimen de Vladímir Zelenski a no atacar a la misión de expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) durante la inspección a la central nuclear de Zaporizhzhia, situada en el sureste de Ucrania.



«Esperemos que los ucranianos sean lo suficientemente inteligentes para no disparar, aunque sabemos que allí actúan varios grupos que no se supeditan al comandante supremo de las Fuerzas Armadas de ese país. Ya hubo casos y esto nos preocupa demasiado», dijo Polianski al canal de YouTube ‘Soloviov Live’.



El diplomático avanzó que la misión técnica del OIEA podría llegar a la planta nuclear a finales de este mes o principios del próximo.



Polianski detalló que la misión estará integrada también por personal técnico de la compañía Rosatom, líder mundial del sector nuclear.



«Lo más probable es que evalúen la situación en la central. La seguridad y las medidas que se deben tomar. Darán recomendaciones. No es un grupo de investigación, sino que evaluará el estado en el que se encuentra la central», enfatizó el diplomático.



Actualmente el OIEA y la ONU estudian una ruta segura para la delegación.



Antes, el director general del OIEA, Rafael Grossi, anunció que la misión del organismo llegará a la central nuclear de Zaporizhzhia en los próximos días.



Las tropas de Zelenski han intensificado en los últimos días los ataques contra la central nuclear, que desde marzo es protegida por los militares de Rusia.



Desde Moscú llamaron en reiteradas ocasiones a la comunidad internacional, la ONU, el Comité Internacional la Cruz Roja y otros organismos a condenar los ataques de Zelenski contra la central nuclear que podría provocar una catástrofe peor a la de Chernóbil.



Con seis reactores y una capacidad total de 6.000 megavatios, la central nuclear de Zaporizhzhia es la mayor de Europa. (Sputnik)