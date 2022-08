China anuncia nuevos ejercicios militares cerca de Taiwán

Pekín, 26 ago (Sputnik).- El Ejército Popular de Liberación (EPL) de China avisó este viernes de más maniobras militares por mar y aire frente a Taiwán, después de la llegada de otra delegación de Estados Unidos a la isla.



«El ELP organizó en estos días patrullas y ejercicios prácticos de combate para diferentes tipos de tropas en el espacio aéreo y marítimo alrededor de Taiwán. Este es un evento militar estándar en respuesta a la cambiante situación en el estrecho de Formosa», escribió el Ejército en la red social china WeChat.



Las Fuerzas Armadas chinas destacaron que continuarán entrenando para proteger la soberanía y la seguridad de China, así como la estabilidad en el estrecho de Taiwán, pero no indicaron si las maniobras ya se llevaron a cabo.



La víspera, llegó a Taipéi una delegación estadounidense encabezada por la senadora Marsha Blackburn, la cual considera que su visita es un mensaje para China.



«Acabo de llegar a Taiwán para enviar un mensaje a Pekín: no aceptaremos la intimidación. Estados Unidos se mantendrá firme por la libertad en todo el mundo y no tolerará actos que dañen a nuestro país y a nuestros aliados», publicó Blackburn en su cuenta de Twitter.



Se trata de la novena delegación estadounidense que viaja a la isla este año y la cuarta en el último mes, de las cuales la visita el 2 y 3 de agosto de la presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, fue la más polémica.



Pekín condenó el viaje de Pelosi a la isla al considerar que apoyó a los independentistas taiwaneses e inició ejercicios militares de gran escala, vigentes desde entonces.



Los vínculos entre China y la isla de Taiwán se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang, encabezado por Chiang Kai-shek, sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran a ese territorio.



Las relaciones entre Taiwán y la China continental se restablecieron solo a nivel empresarial e informal a finales de la década de los 1980.



La política fundamental del Gobierno chino respecto a Taiwán es la reunificación pacífica bajo el principio de «un país, dos sistemas». (Sputnik)