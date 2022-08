Junta Nominadora, primer paso hacia una nueva Corte de Justicia en Honduras

San Salvador, 26 ago (Sputnik).- Cuando finalice este mes, Honduras contará con una Junta Nominadora, que luego trabajará durante los próximos cuatro meses para entregarle al Congreso Nacional (parlamento unicameral) un listado mínimo de 45 candidatos para la elección en la última decena de enero de la nueva Corte Suprema de Justicia.



A fin de conocer las interioridades del proceso político en marcha, la Agencia Sputnik dialogó con el diputado Ramón Enrique Barrios, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) y presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales en el Legislativo.



Se trata de un proceso, que acorde a lo aprobado por la Constitución de 1982 tiene lugar cada siete años, pero que en esta oportunidad a juicio de Barrios reviste un carácter novedoso.



En la Junta están representadas siete instituciones que de manera transversal representan a toda la sociedad hondureña: la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados de Honduras, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el claustro de profesores de las Escuelas Jurídicas a través de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, las organizaciones de sociedad civil y las obreras.



El instrumento jurídico



«Hemos elaborado, discutido y aprobado un nuevo proyecto de ley para la Junta Nominadora. Es decir, contamos con el instrumento jurídico, novedoso respecto al anterior, sobre todo porque da una matriz de evaluación de todos los candidatos y eso es importante», apuntó el legislador.



La nueva norma jurídica sobre la Junta Nominadora establece que todos los candidatos pueden autonomizarse, cuando anteriormente necesitaban el aval de cada una de las siete instituciones que conforman el órgano de preselección.



Existe una matriz de evaluación que va a utilizar la Junta para evaluar a los candidatos, a quienes les asiste el derecho de presentar su propia candidatura.



La transparencia y publicidad de todos los actos de la Junta constituyen otras de sus fortalezas a juicio del parlamentario catracho.



«Claro a la oposición política no le convenía que nosotros (Libre) aprobáramos un instrumento, en el que (figuraran) la transparencia, la rendición de cuentas, la fiscalización por la sociedad de los posibles candidatos, porque lo normal era que el Partido Nacional escogiera en total opacidad en el Congreso a la Corte Suprema de Justicia», explicó.



Cronograma

Aunque la mayoría de las instituciones ya escogieron a sus representantes (uno en calidad de propietario y el otro suplente) a la Junta Nominadora, el 31 de agosto marca la fecha límite para su integración.



En septiembre, los miembros de la Junta son juramentados por el presidente del Congreso Nacional y entonces el órgano comienza a hacer la convocatoria para que se presenten las autopostulaciones, explicó el también profesor de Derecho.



«Ese proceso que se extenderá hasta diciembre comprende la convocatoria y las evaluaciones mediante la aplicación de la matriz establecida en la nueva ley. Yo diría que para el mes de diciembre ya deberían estar tabuladas las notas y en la primera semana de enero deben entregarnos el listado de 45 candidatos, 23 mujeres y 22 hombres según estipula la ley», especificó.



Exactamente el 23 de enero, el parlamento recibirá de manera oficial la candidatura y dos días después procederá a la votación.



Crítica opositora



Comoquiera que el proceso de conformación de la Junta Nominadora ha sido terreno para las objeciones de la oposición política, en particular las provenientes del Partido Nacional, que detentó el poder ejecutivo entre 2010 y 2022, la Agencia Sputnik le solicitó su parecer al diputado Barrios.



«En realidad es una crítica con falta de sustancia, (alegan) que el Partido Libertad y Refundación va a tener el control de la Corte Suprema de Justicia, lo cual no es cierto porque nosotros en el Congreso ni siquiera somos la mayoría simple, conjuntamos 50 diputados de 128».



Apuntó además que lo realmente fabuloso de esta parte del proceso es que a quien le toca escoger a los 45 nominados es la Junta Nominadora, sobre la cual el Congreso y Libre no tienen ninguna injerencia.



«El temor del Partido Nacional (es que) sabe que va a perder el control que tenía, no solo sobre la Corte Suprema de Justicia, porque luego de esa elección vamos a la del Fiscal General de la República, seis meses después, y entonces cada vez van a tener menos poder», adelantó.



Tras las elecciones generales del 28 de noviembre, los nacionalistas no tienen el Poder Ejecutivo en Honduras, hecho al que se suma que «la estructura jurídica que les permitió inmunidad, acciones de narcotráfico y el saqueo de los recursos comienza a desmoronarse a partir de la elección de la Corte, en el marco democrático de la presidencia de la compañera Xiomara Castro», remarcó el presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales en el Legislativo.



Durante el anterior proceso, desarrollado entre el 2 de septiembre de 2015 y el 11 de febrero de 2016, el expresidente Juan Orlando Hernández, hoy procesado por narcotráfico en Estados Unidos, coordinó un agresivo plan de injerencia en el desarrollo de la nominación y la elección de la actual Corte Suprema, cuyas funciones finalizarán el 25 de enero de 2023. (Sputnik)