Kiev dice que nuevo tramo de ayuda de EEUU permitirá lanzar una contraofensiva

Moscú, 26 ago (Sputnik).- Otro tramo de ayuda militar estadounidense a Ucrania permitirá a sus tropas emprender una contraofensiva, afirmó el asesor del jefe de la oficina del líder ucraniano, Mijaíl Podoliak.



«Eso significa que ahora estaremos en condiciones para contraatacar de manera efectiva, lanzar una contraofensiva», dijo en una entrevista con el periódico estadounidense The Hill.



Según Podoliak, el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, «está definitivamente en contra» de negociar con Rusia, algo con que se solidariza el pueblo.



El asesor presidencial agregó que las negociaciones serían «una sentencia de muerte para Ucrania», destacando que Moscú aprovecharía cualquier pausa en las hostilidades para intensificar sus ataques.



El miércoles, el presidente de EEUU, Joe Biden, anunció un nuevo paquete de asistencia a la seguridad de Ucrania, de unos 2.980 millones de dólares. Este tramo, el más importante hasta la fecha, eleva a unos 13.500 millones el monto asignado a Kiev por Washington en lo que va de este año.



Según Biden, el nuevo tramo permitirá a Kiev recibir sistemas de defensa aérea, de artillería y municiones, vehículos aéreos no tripulados y radares.



Rusia continúa desde el 24 de febrero una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitaban ayuda frente al genocidio, como lo denunciaban, por parte de Kiev.



El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó en marzo que cualquier cargamento que contenga armas para Ucrania sería un objeto de ataque legítimo para Rusia.



A su vez, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, comentó que los intentos de saturar a Ucrania de armamento no favorecen las conversaciones ruso-ucranianas y que tendrán un efecto negativo. (Sputnik)