La ONU decepcionada por falta de progreso en la conferencia de revisión del TNP

ONU, 27 ago (Sputnik).- La secretaria general adjunta de la ONU y alta representante para Asuntos de Desarme, Izumi Nakamitsu, está decepcionada por lo que los participantes de la conferencia de revisión del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), no aprobaron un documento final.



«Me decepcionó el resultado, a saber, que los países miembros de la conferencia de revisión del TNP no pudieron adoptar un documento final por consenso», dijo Nakamitsu ante la prensa.



Señaló que las hostilidades en Ucrania «fueron la causa principal» de la falta del consenso en la conferencia.



Previamente la conferencia de revisión del TNP no logró encontrar consenso respecto al documento final. (Sputnik)