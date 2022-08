Presidente Rodrigo Chaves recibe cartas credenciales de cinco nuevos embajadores

San José, 26 ago (Elpaís.cr9.- Los nuevos embajadores designados de El Salvador, Italia, Singapur, Kosovo y de Nueva Zelanda presentaron sus cartas credenciales al presidente Rodrigo Chaves Robles, y el canciller Arnoldo André Tinoco. La ceremonia oficial se realizó en Casa Presidencial este viernes 26 de agosto.

Para la Embajada de la República de El Salvador en Costa Rica fue designada la Sra. Julia Carolina Rovira Aguilar. La nueva embajadora posee estudios universitarios en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Dr. José Matías Delgado en El Salvador y una Maestría en Comunicaciones en Instituciones Públicas y Políticas en la Universidad Complutense de Madrid. Su nombramiento en Costa Rica es su segunda Misión como Embajadora. Previamente, entre 2020 y 2021, fue Embajadora de El Salvador en Belice.

La representación de la Embajada de la República de Italia en Costa Rica fue designada al Sr. Alberto Colella, encargado de negocios adjunto interino. El embajador designado es Licenciado en Derecho en la Universidad de Nápoles y se especializa en Derecho Internacional. Desde 1986, es diplomático de carrera en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia. Se ha desempeñado como Embajador en Oslo (acreditado en Noruega e Islandia) de 2018 a 2022; Cónsul en Belo Horizonte (Brasil) y Ginebra (Suiza). Trabajó en la Embajada de Italia en Brasilia y en la representación permanente de Italia ante la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York. En Roma, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, trabajó en asuntos legales (1986-1990) y consulares (1998-1999). Del 2012 al 2018 estuvo a cargo de la Unidad de Visas de Ingreso.

La representación de la República de Singapur tendrá su sede en el Ministerio de Relaciones Exteriores de este país y estará a cargo del embajador Sr. Chaly Mah Chee Kong. Este diplomático tiene una Licenciatura en Comercio de la Universidad de Melbourne y un diploma de postgrado en contabilidad de la misma Universidad. Ha fungido como presidente de la Junta de Turismo de Singapur, Surbana Jurong Pte Ltd, Netlink NBN Management Pte Ltd y de la Comisión de Contabilidad de Singapur. También ha fungido como alto comisionado no residente de Singapur para Papúa Nueva Guinea. El Sr. Mah se desempeñó como miembro de la Junta de Desarrollo Económico de 2015 a 2020 y de Sentosa Development Corporation de 2011 a 2017. Tiene una Licenciatura en Comercio de la Universidad de Melbourne y un Diploma de Postgrado en Contabilidad de la misma Universidad.

Por parte de Nueva Zelanda fue designada como embajadora la Sra. Sara Meymand quien brindará sus servicios desde la Ciudad de México. Esta diplomática tiene una maestría en Administración Pública, Negociación Multilateral, Liderazgo y Política Comercial de Harvard Kennedy School en Cambridge Massachusetts. Forma parte del Servicio Diplomático de Nueva Zelanda desde 2007, donde ha ocupado cargos en las Embajadas de Nueva Zelanda en Alemania, Bélgica, Reino Unido e Irlanda. Además del idioma Inglés, habla Español y Persa.

La República de Kosovo designó la representación a la Sra. Embajadora Heroína Telaku quien prestará sus servicios desde Ciudad de Panamá. Estudió negocios y finanzas y se graduó de la South East European University en Macedonia del Norte. Desde marzo de 2020 fue nombrada Embajadora de Kosovo en Panamá, donde actualmente se desempeña. Ocupó el cargo de jefa de gabinete del ministro de Relaciones Exteriores en 2013. Luego se desempeñó como jefa del Departamento de Planificación de Políticas del Ministerio de Relaciones Exteriores, hasta su nombramiento como ministra consejera / jefa de misión adjunta en la Embajada de la República de Kosovo en Londres en febrero de 2016. De julio de 2018 a 2020 fue nombrada encargada de negocios en la Embajada de la República de Kosovo en Londres.

De manera inmediata los señores embajadores asumirán sus funciones para servir a su país desde las respectivas sedes diplomáticas.