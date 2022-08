Rusia afirma que conferencia de revisión del TPN no llegó a consenso sobre documento

Naciones Unidas, 27 de agosto (Sputnik).- Rusia declaró que el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares no logró encontrar consenso, dijo el viernes el subdirector del Departamento de No Proliferación y Control de Armas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Igor Vishnevetsky, en declaraciones en la ONU.



«Desafortunadamente, no hay consenso sobre este documento. No hay consenso porque muchas delegaciones en nuestra conferencia no están de acuerdo en una gran cantidad de temas, que se reflejaron en este borrador del documento», afirmó Vishnevetsky.



Las llamadas hechas por Rusia sobre algunas disposiciones del documento final no han sido escuchadas, agregó. (Sputnik)