Washington, 29 ago (Sputnik).- Militares de Estados Unidos reclutan para Ucrania a expilotos del ejército afgano, dijo a los periodistas una fuente diplomática militar.



«Como sabemos, el Pentágono ha estado reclutando para Ucrania a expilotos de aviones de instrucción y combate que huyeron hace un año a EEUU. Han comenzado a entrenarlos en California, después de lo cual planean trasladarlos a todos a Ucrania vía Polonia», afirmó.



Además de los expilotos, añadió, son reclutados los militares afganos con experiencia de servicio en unidades de operaciones especiales. A ellos también se les ofrece un contrato en Ucrania tras un proceso de capacitación.



La fuente aseguró que en Ucrania no quedan aviadores cualificados para pilotar los Mig-29, los Su-27 y los Su-25. «Han sido eliminados como resultado de la actuación eficaz de la Fuerza Aeroespacial y las defensas antiaéreas de Rusia», dijo.



Ucrania intentó suplir estas bajas con cadetes de una academia que la Fuerza Aérea tiene en Járkov, prosiguió, mas como no había tiempo para capacitarlos, todos acaban derribados, cuando no en la primera, en una segunda salida.



Según la fuente, también ha fracasado el intento de hallar pilotos para aviones militares de fabricación soviética en Polonia y otros países de Europa del Este. Aquellos que han aceptado, dijo, «ya están en las tumbas y en los hospitales». (Sputnik)