Nada más estupido que creerse más que los demás

Columna Poliédrica

Hay seres humanos con un ego tan grande que solo es comparable con la idiotez de su conducta. Se trata de personas que ven a los demás por encima del hombro, piensan que todo lo saben y que nunca se equivocan; estamos hablando de personas que muestran todos los días su desconocimiento de la realidad y de lo que representa un individuo en la historia de la humanidad y en la evolución del universo.

Cuando cualquier persona estudia la inmensidad del universo se percata de lo pequeño que somos. Un ser humano que tenga conciencia de la evolución, de las distancias, de los procesos que se han dado desde que aconteció el “big bang”, no puede sino lo ínfimos que somos y lo desubicado que está una persona cuando se comporta de manera prepotente; dicho en palabras sencillas, no ha logrado comprender que su existencia no es significativa en el devenir del tiempo, ya que la vida de cada uno de nosotros ni siquiera representa un nanosegundo en este proceso de miles de millones de años.

Pero como si ya eso no fuera suficiente razón, estas personas ni siquiera tienen en cuenta que el conocimiento actual está sustentado en los hombros de algunos gigantes del conocimiento humano. Su falta de entendimiento es tan grande que pierden de vista que uno de los descubrimientos más importantes de la humanidad como es la energía y su uso, como no podía ser de otra forma, es un producto colectivo de personas que han estado por encima del promedio de los mortales.

Podemos pensar también en los grandes de la filosofía. Muchos de ellos han pasado por este mundo e hicieron aportes decisivos al conocimiento humano, es decir, nos movemos sobre sus hombros; sin embargo, hay tarados que no se dan cuenta de esta realidad histórica sino que tienen la creencia, absurda, que están a la misma altura de ellos y que el mundo no podría continuar su marcha sin su existencia. Que clase de ineptos son este tipo de personas.

Ahora bien, si los costarricenses nos ponemos en perspectiva global, está claro que lo primero es ubicarnos en ese contexto. Nunca he estado de acuerdo que como país no sintamos menos, en que digamos que somos pequeños o que somos la Suiza centroamericana; no obstante, tampoco me parece conveniente andar desubicados por la vida, menos cuando observamos que nuestra contribución al conocimiento histórico y universal es bastante modesta. Como pueden existir personas que se crean inteligentes y sean totalmente lo contrario.

No hay nada peor que creerse más que los demás. Esta máxima es universal y aplica para cualquier persona, pero más en el ámbito del conocimiento pero, lamentablemente, es en la actividad humana en que más se presenta este problema; vamos a decirlo de manera muy sencilla, no hay nada peor que haya personas que deben educar y transmitir conocimientos que se crean más que las demás personas, está clase de personas ineptas deberían entender que siempre se puede aprender de cualquier persona, siempre.

La historia está plagada de ejemplos de personas que fueron consideradas sabias y el tiempo demostró que sus tesis eran absolutamente incorrectas. El petulante, el engreído, el que se creé más que los demás en lugar de mostrar inteligencia lo que hace es mostrar su ignorancia absoluta. No es un asunto de humildad sino de estupidez humana, esa de la que Albert Einstein decía que es infinita.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columna poliédrica.blogspot