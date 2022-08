Muere el ‘Indio del Hoyo’, el último sobreviviente de una etnia desconocida en Brasil

Río de Janeiro, 29 ago (Sputnik).- El ‘Indio del Hoyo’, el último indígena de una etnia desconocida que vivía en aislamiento voluntario en Brasil, fue hallado muerto la semana pasada, según informaron las autoridades este fin de semana.

La información fue publicada por la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), que lo monitoreó durante 26 años y lo protegió a través del Frente de Protección Etnoambiental Guaporé, en el estado de Rondonia, en la región norte del país.

El también conocido como ‘Indio Tanaru’, nombre de un río y de una reserva indígena establecida en 2005, era el único superviviente de su comunidad de etnia desconocida. Se presume que sus compañeros fueron asesinados durante un ataque perpetrado por granjeros en 1995.

La consejera de la Asociación de Defensa Etnoambiental Kanindé, Walelasoetxeige Paiter Bandeira Suruí, conocida como Txai Suruí, escribió en su cuenta de Twitter que la muerte del ‘Indio del Hoyo’ era un «genocidio más en Brasil» y lo catalogó como un «símbolo de la resistencia porque se negó hasta sus últimos días a tener contacto con los no indígenas».

Morre o último homem de um povo. Mais um genocídio no Brasil. O “índio do buraco”, como era conhecido, símbolo de resistência pois negou até seus últimos dias o contato com o não-indígena é encontrado morto, paramentado como soubesse que sua morte estava próxima. pic.twitter.com/aAFLds2Sn9

— txai suruí #MarcoTemporalNão (@walela15) August 27, 2022