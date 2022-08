Petroecuador pide a multinacional Trafigura que no importe combustible ruso

Quito, 29 ago (Sputnik).- La compañía estatal Petroecuador pidió a la empresa multinacional de comercio Trafigura que no importe combustible ruso al país para no violar las sanciones impuestas contra Moscú, tras detectar en un reciente cargamento diésel de ese origen.



«EP Petroecuador ha solicitado a la compañía Trafigura que en cumplimiento a las sanciones impuestas por EEUU y la Unión Europea a la Federación Rusa, tras el inicio del conflicto bélico con Ucrania, y con la finalidad de prevenir consecuencias que podrían repercutir sobre Ecuador (…), se abstenga de importar combustibles de origen ruso, que puedan incurrir en estas sanciones», dijo la empresa en un comunicado emitido a última hora del domingo.



Trafigura ganó en junio una licitación para proveer seis cargamentos de diésel a Ecuador.



La empresa ecuatoriana dijo que en la documentación recibida el 27 de agosto sobre la descarga del cuarto cargamento, se constató que de los 275.146 barriles de diésel, el 95 por ciento tenía origen en un puerto ruso y el restante cinco por ciento en Panamá.



Petroecuador recordó en el comunicado que en las bases de la licitación se especificaba que no se podían emitir cartas de crédito para pagar la carga si ésta tenía origen ruso, como lo dispuso el Banco Central del país.



Moscú inició a fines de febrero una operación militar especial en el este de Ucrania, condenada por los gobiernos de Occidente que impusieron varias rondas de sanciones contra empresas, productos e individuos de origen ruso. (Sputnik)