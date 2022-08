Suprema Corte de México invalida ley de radiodifusión sobre contenidos de medios

Ciudad de México, 29 ago (Sputnik).- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de México invalidó por «violaciones graves al procedimiento legislativo» las reformas hechas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en 2017, que obligaba a los medios de comunicación a distinguir entre contenidos informativos y de opinión, en una votación por unanimidad de los 11 magistrados la tarde del lunes.



«No se respetó el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, en condiciones de libertad e igualdad, al haberse incumplido reglas mínimas, tanto en las comisiones como en el pleno del órgano legislativo (Congreso), que permitieran a las mayorías y minorías legislativas expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública», dice el fallo aprobado por el máximo tribunal.



La reforma legislativa estableció la obligación de los medios a diferenciar los contenidos informativos de las opiniones de conductores de noticiarios de radio y televisión, periodistas y comentaristas.



La Suprema Corte analizó las impugnaciones formuladas por «una minoría parlamentaria de la Cámara de Senadores en contra del Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 2017».



El Pleno de los 11 magistrados determinó «la existencia de violaciones graves al procedimiento legislativo desarrollado ante la propia Cámara que impactaron en la calidad democrática de la decisión finalmente adoptada», prosigue el fallo.



En consecuencia, el máximo órgano rector del Poder Judicial declaró la invalidez del mencionado decreto, «con efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de la sentencia al Congreso de la Unión» de la federación mexicana.



La «acción de inconstitucionalidad» fue presentada en 2017 y una acción más fue acumulada el mismo año, promovidas por diversos senadores integrantes Congreso de la Unión.



«El Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda), demandando la invalidez del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 2017», reseña el fallo.



El ministro de la corte Alberto Pérez Dayán dijo al presentar el proyecto sometido a votación que existieron «omisiones claras al proceso legislativo», por ejemplo, al no haber incluido a todas las comisiones de las cámaras de Diputados y Senadores que debían de formar parte de la discusión y elaboración de la propuesta.



«A pesar de estar convocadas tres comisiones distintas para elaborar el dictamen, y con el mismo llevarlo a la sesión plenaria, este no se generó de manera conjunta pues solo fue una de las tres comisiones la que lo presentó», recordó el magistrado



Los jueces de la Corte Suprema concluyeron que el proceso se llevó a cabo de manera expedita y no se llevó a cabo un debate en el Congreso de manera exhaustiva.



Los ministros señalaron en los debates que una votación legislativa vía ‘fast track’, es decir por la vía rápida, atentó contra los principios de «deliberación democrática». (Sputnik)