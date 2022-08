Bachelet se despide de México con mensaje contra la «impunidad» en desapariciones

Ciudad de México, 31 ago (Sputnik).- La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, urgió en un videomensaje al Estado mexicano a implementar sin dilación las recomendaciones contra la impunidad en decenas de miles de casos de desaparición forzada, en su último mensaje desde el cargo que dejará el miércoles.



En su mensaje transmitido en la presentación de un libro con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Bachelet afirmó que «la desaparición de personas es una conducta criminal desgarradora, que en México ha ocurrido en un ambiente de impunidad y violencia, y que tiene efectos aún más críticos en las mujeres, niñas y adolescentes, así como en las personas migrantes».



La expresidenta chilena, que regresará desde Ginebra a su casa en Santiago, dijo que «los dictámenes internacionales adoptados por los órganos de supervisión de los tratados, deben implementarse sin delación. No hay tiempo que perder. Son más de 100.000 personas oficialmente reconocidas como desaparecidas en México».



Las desapariciones forzadas en México se encuentran en un estado de «impunidad casi absoluta», señaló por su parte la representación permanente del organismo en México.



En la presentación de la nueva edición del libro «La desaparición forzada en México: una mirada desde los organismos del sistema de Naciones Unidas», el ente señaló que para erradicar la impunidad, el Estado mexicano «debe cumplir con su deber de búsqueda de las personas desaparecidas hasta determinar su paradero, suerte o destino».



Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno federal, dijo a su turno que «las salidas que hemos buscado para resolver el problema de la impunidad, no han funcionado».



La mayor parte de las fiscalías en el país han asumido una especie de autarquía que «no solamente no está ayudando a resolver el problema, sino que está ayudando a reproducir las mismas prácticas del sistema anterior».



Dotar de autonomía al Ministerio Público para que este no se convirtiera en un instrumento de acción política contra los disidentes «nos ha llevado a generar un conjunto de fiscalías con un metapoder transexenal (la presidencia en México es sexenal) que en ocasiones se convierte en contrapeso de la acción del propio poder Ejecutivo local o federal».



Otro error ha sido la creación de mecanismos extraordinarios para suplir a las funciones de las instituciones del Estado que no realizan sus funciones, expuso el funcionario de la cartera de Gobernación, encargada de la política interior.



«Tenemos una Comisión Nacional de Búsqueda y un Sistema Nacional de Búsqueda que realizan las funciones que deberían realizar las fiscalías de los estados; y las fiscalías nos dicen que no existe el derecho a ser buscado, que para ejercerlo debe estar presente la víctima», o que carecen de recursos para cumplir su misión, prosiguió Encinas



Estos ejemplos ilustran la necesidad del reformar el sistema de procuración de justicia para poder romper el círculo de la impunidad.



«No podemos negar la existencia de colusión y complicidades entre autoridades y agentes y fuerzas de seguridad del Estado» con organizaciones del crimen organizado, agregó el encargado gubernamental de promover la defensa de los derechos humanos.



Finalmente reconoció que durante muchos años el Estado mexicano negó el fenómeno de desaparición forzada y desaparición por particulares, y además «abdicó a una de sus responsabilidades fundamentales que es garantizar el derecho de todas las personas a ser buscadas».



La asociación entre autoridades de municipios y estados de la federación mexicana con grupos delictivos, ha disparado la desaparición de personas, reconoció el funcionario en el acto al que asistieron representantes de decenas de organizaciones defensoras de víctimas de violaciones de derechos humanos. (Sputnik)