Colombia aduce razones estratégicas tras ausencia a sesión de OEA que condenó a Nicaragua

Bogotá, 30 ago (Sputnik). – La Cancillería de Colombia respondió que la ausencia del país en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la situación de Nicaragua se debió a razones estratégicas y no políticas.



«La ausencia de Colombia en la citada sesión se debió tanto a razones estratégicas como humanitarias y no ideológicas», señaló la entidad en una carta firmada por el canciller Álvaro Leyva.



Colombia ha recibido críticas porque no asistió a la votación del organismo en la que sus miembros tenían que votar para rechazar la violación de derechos humanos por parte del Gobierno de Daniel Ortega.



La entidad aclaró que la agenda bilateral entre Colombia y Nicaragua requiere «un tratamiento de particular cuidado» en el escenario internacional y que el Gobierno Nacional guardó silencio diplomático debido a que no podía hacer públicas las gestiones internacionales que estaba adelantando antes de obtener ese resultado.



«Esperamos que las filtraciones no tengan consecuencias adversas a lo buscado», alertó la Cancillería.



La Cancillería colombiana agregó que la sesión, realizada el pasado 12 de agosto, coincidió con una acción humanitaria que Colombia hacía para ese país, pero resaltó que el Gobierno promueve y defiende los DDHH a nivel nacional e internacional. (Sputnik)