No hay diálogo en El Salvador, alerta Iglesia Católica

San Salvador, 30 ago (Prensa Latina) El obispo auxiliar de San Salvador y cardenal de la Iglesia Católica, Gregorio Rosa Chávez, alertó hoy sobre la falta de diálogo en el país.

Rosa Chávez aseguró que en el país se vive una situación muy “confusa, muy delicada» y señaló que «no hay diálogo en este momento “.

En declaraciones a Vatican News, citada por medios locales, el prelado puntualizó que «No hay diálogo en este momento en el país, es muy grave, porque no hay puentes, hay muchos muros en este momento y por más que se insiste es difícil construir puentes, si no existe el diálogo, no hay paz”.

El mas alto representante de la iglesia local, quien estuvo presente en el Consistorio celebrado por el papa Francisco en el que se consagraron a 20 nuevos cardenales, urgió al diálogo. “Todos podemos aportar desde nuestra propia perspectiva, es un deseo grande de hacer patria de verdad».

El obispo salvadoreño hizo su apelación y recordó el rito de la fórmula de la creación de los purpurados, al jurar fidelidad al Papa y a sus sucesores «hasta el derramamiento de sangre» y recordó que la Iglesia debe estar dispuesta a todo, es la nueva misión, acentuó.