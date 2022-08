Antauro Humala, un exmilitar extremo en medio de una extrema crisis en Perú

Lima, 31 ago (Sputnik).- La liberación en Perú de Antauro Humala, hermano del expresidente Ollanta Humala (2011-2016), un exmilitar que estuvo preso por cerca de 17 años tras protagonizar un intento de golpe de Estado en 2005 que cobró la vida 4 policías, genera inquietud en el ambiente político.



La puesta en libertad del exmayor del Ejército se produjo el 19 de este mes, en medio de una profunda crisis política y el creciente descontento de la ciudadanía hacia sus líderes.



Según sondeos, casi 70 por ciento de peruanos desean que tanto el presidente Pedro Castillo como los representantes del Congreso dejen sus cargos y se convoque a nuevas elecciones.



«Antauro Humala representa todavía un peligro para el país y su sistema democrático. Contrario a la narrativa que sus simpatizantes han tratado de empujar, Humala no es un patriota: es un homicida orgulloso de sus crímenes», publicó el diario local El Comercio en una editorial posterior a la liberación del exmilitar.



El medio forma parte del Grupo El Comercio, que agrupa a los principales diarios y televisoras del país.



Por otro lado, la presidenta del Congreso, Lady Camones, un día después de ser liberado Antauro, dijo que su excarcelación «debería ser revisada», algo que otros políticos han afirmado en formas distintas y a pesar de que no se han hallado irregularidades en la decisión tomada por el Instituto Nacional Penitenciario.



Desde que Antauro recuperó la libertad no ha brindado declaraciones a la prensa, salvo unas breves palabras a la salida del penal en donde purgó condena.



«Eso que se dice en las calles, ‘que se vayan todos’, es más cierto que nunca», dijo, y preguntó: «¿Dónde están los presidentes contra quienes nos rebelamos hace 17 años?».



Humala aludía a los líderes actualmente investigados por corrupción, entre ellos el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), contra cuya administración realizó el intento de golpe, y quien hoy espera ser extraditado desde EEUU en el marco del caso Lava Jato.



Las palabras de Antauro parecen indicar que el exmilitar no ha claudicado en sus pretensiones políticas, por lo que muchos analistas han apuntado que, en medio de un clima de grave descrédito hacia la política, él podría ser una figura a la que la ciudadanía pueda volver la mirada tratando de buscar una alternativa.



Y es que ante el hartazgo por la clase dirigente, envuelta en pugnas y rodeada de investigaciones por corrupción, el discurso que manejó Antauro en 2005 parece no haber variado en su radicalidad.



¿Respuesta violenta?



Antauro afirmó en 2020, en una entrevista desde la cárcel, que «fusilaría por traidor» a su hermano Ollanta, actualmente acusado de lavado de activos en el caso Lava Jato, una declaración que refleja el espíritu radical de su discurso, pero que en medio de una crisis profunda, y que parece por momentos imposible de resolver por medios convencionales, podría seducir a muchos votantes.



El 30 de agosto, Virgilio Acuña, un empresario y excongresista entre 2011 a 2016 por el partido Solidaridad Nacional (derecha), afirmó que ya entró en conversaciones con Antauro para ver la viabilidad de un proyecto político, lo que abunda en las sospechas de que el exmilitar ha salido para entrar de lleno en la arena.



Por otra parte, la ideología de Antauro está fundada en el Movimiento Etnocacerista, una organización conformada por reservistas y que ensalza un sentimiento ultranacionalista, podría decirse de extrema izquierda, y que reivindica a la «raza andina» como los «auténticos peruanos».



Para clarificar, «etno» alude a la «etnia andina y cobriza» de la que Antauro se considera parte, y «cacerista» hace referencia a Andrés Avelino Cáceres, mariscal del Ejército que lideró la resistencia peruana en los Andes durante la Guerra con Chile (1879-1884).



Rodolfo Rojas, analista político, comentó a la Agencia Sputnik que la gente no se manifiesta en las calles, a pesar del profundo descontento por los políticos, «porque sabe que lo que va a venir, si es que el presidente y el Congreso se van, es más de lo mismo».



Puede que la reaparición de Antauro Humala haga que esto cambie a ojos de los peruanos, y eso podría exponer al país a un escenario impredecible si es que el discurso de fusilamientos y salidas drásticas que lo llevaron a prisión alguna vez sigue vigente. (Sputnik)