México traza plan para explotación de litio y energías renovables con asesoría de Bolivia

Ciudad de México, 31 ago (Sputnik).- México prepara un plan para desarrollar energía renovable fotovoltaica, explotación de litio, y fabricación de baterías para la industria automotriz con asesoría de Bolivia, en el estado de Sonora (norte), dijo este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador.



«En el caso del litio tenemos la asesoría del Gobierno de Bolivia -que lleva más tiempo en la explotación del mineral-, ellos también están llevando a cabo acuerdos con países de gobiernos extranjeros para la explotación del litio», afirmó el jefe de Estado en conferencia de prensa.



López Obrador explicó que las autoridades del país andino están licitando contratos de explotación de litio «con empresas alemanas, chinas y estadounidenses, sobre este mineral estratégico que es un insumo básico para las baterías» de los automóviles eléctricos.



El gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo, se reunió con el jefe del Ejecutivo federal el martes pasado en el Palacio Nacional donde fue nombrado coordinador de la recién creada empresa estatal mexicana LitioMx, que será la encargada de la exploración y explotación del litio en todo el país.



«Nos reunimos con el gobernador de Sonora, y estamos elaborando un plan para que se convierta en un estado de generación de energías renovables limpias, y también de producción de baterías con litio para impulsar la industria automotriz», informó el gobernante a periodistas.



Plan de desarrollo energético



El plan contempla aprovechar los recursos minerales de Sonora, sus condiciones óptimas de radiación solar, la vecindad con EEUU y las obras de infraestructura energética renovables en marcha.



«Vamos a aprovechar lo que ya se tiene: se inició la planta de generación con energía solar, va a ser la más grande de América Latina en etapas -me van a tocar dos etapas (hasta 2024)-, y en la planta de Puerto Peñasco se van a producir 1.000 megawatts (un MW: un millón de vatios)», explicó López Obrador.



En 2021, la capacidad de energía fotovoltaica en todo el país era de 5.500 MW.



«Se busca la posibilidad de crear dos o tres plantas (fotovoltaicas) más, y tender la línea de transmisión de Baja California (noroeste) que no se ha logrado para tener interconectado todo el país», agregó.



El mandatario describió las «condiciones inmejorables» que tiene el desértico y serrano Sonora: el estado de 180.000 kilómetros cuadrados tiene radiación solar casi todo el año, un gasoducto, dos puertos en costas del Pacífico (Libertad y Guaymas), una planta generadora de energía solar en construcción en Puerto Peñasco.



Se van a construir otros parques fotovoltaicos, «se construye una línea de transmisión, tiene el mercado para la electricidad por Baja California (noroeste), litio, una planta automotriz (Ford) y la frontera con Arizona y California», estados del sur de EEUU, describió el gobernante.



El diseño de la estrategia de desarrollo energético contempla atraer inversiones públicas y privadas.



«Se va buscar que sea un plan con inversión pública y privada, ya se decidió también que un joven que está terminando (en noviembre ) su doctorado en Harvard sobre medio ambiente y energía renovables va ser el director de la empresa LitioMex», anunció López Obrador.



Se trata de Pablo Daniel Taddei, hijo del delegado en Sonora de la cartera federal de Bienestar, encargado de los programas sociales, Jorge Taddei.



La empresa estatal LitioMx promueve crear un cartel latinoamericano para la explotación del litio, ahora llamado el «oro blanco» del siglo XXI.



Durazo se desempeñó tres años como titular de Seguridad Pública federal, es el arquitecto de la Guardia Nacional y gobernará Sonora hasta 2027, tres años más que López Obrador, quien termina su mandato en septiembre de 2024.



México ocupa el décimo lugar del ranking mundial en reservas de litio, lista que encabezan Bolivia, Argentina, Chile, EEUU y Australia.



A diferencia de los salares a cielo abierto del altiplano boliviano, gran parte del litio mexicano se encuentra en rocas y arcilla, y la empresa LitioMX podría tardar hasta cinco años en su exploración porque la tecnología para ese tipo de yacimientos no ha sido desarrollada. (Sputnik)