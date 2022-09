Biden pide defender la democracia frente a la amenaza del extremismo de Donald Trump

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, ha pedido al presidente Joe Biden que se disculpe por las acusaciones de extremismo contra los partidarios del expresidente Donald Trump en el seno del Partido Republicano.

«El presidente Biden ha optado por dividir, degradar y menospreciar a sus compatriotas estadounidenses. ¿Por qué? Simplemente porque no están de acuerdo con sus políticas. Eso no es liderazgo», ha dicho McCarthy en declaraciones recogidas por el diario ‘The Hill’.

El congresista ha instado a Biden a disculparse por «calumniar a decenas de millones de estadounidenses» al calificarlos como «fascistas».

La petición de McCarthy se ha dado poco después de que Biden emitiera un discurso para advertir de que Trump y sus partidarios en el Partido Republicano son una «amenaza» para la democracia estadounidense.

«Es mi deber decir de la verdad (…) Los republicanos del MAGA (acrónimo del lema de Trump ‘Make America Great Again) no respetan la Constitución. No creen en el imperio de la ley y no reconocen la voluntad del pueblo. Rechazaron aceptar los resultados de unas elecciones libres», ha dicho el presidente de Estados Unidos durante el discurso.

Las palabras de Biden han tenido lugar a dos meses de que tengan lugar las elecciones legislativas para decidir la composición de gran parte de la Cámara de los Representantes y el Senado del país.