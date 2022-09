Siria acusa a Israel de poner en riesgo la seguridad regional con sus ataques

Doha, 1 sep (Sputnik).- El ministro de Exteriores sirio, Faisal Mekdad, considera que Israel está jugando con fuego y poniendo en peligro la seguridad de la región al atacar a Siria.



«Siria no permanecerá en silencio ante los repetidos ataques israelíes y los israelíes pagarán el precio tarde o temprano. Estados Unidos y los países occidentales son responsables de incitar a Israel a utilizar la violencia que amenaza la seguridad y la paz en la región y en la escena internacional», publicó Mekdad en su cuenta de Twitter.



El ministro señaló que «Siria no se retirará de su posición, y el enemigo israelí no debe apostar ni hacerse ilusiones al respecto».



La víspera, Israel llevó a cabo un nuevo bombardeo sobre el territorio sirio, atacando el aeropuerto de Alepo por primera vez desde 2019, sin que la parte siria informara de víctimas.



Sin embargo, según varias fuentes sirias, el bombardeo israelí causó daños en la pista del aeropuerto.



Israel ataca el territorio sirio sistemáticamente, a pesar de las numerosas denuncias de Damasco ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en las que señala que estas acciones infringen su soberanía y amenazan la estabilidad regional.



A su vez, Tel Aviv justifica esos ataques con la presencia de las milicias iraníes y libanesas en el territorio sirio, aliadas de Damasco, a las que considera como un peligro para la seguridad nacional del país judío. (Sputnik)